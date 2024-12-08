Tekirdağ'da Jeotermal İhale!

Ekonomi

Tekirdağ'da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatlı sahalar için ihaleye çıkılacak.

Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ'ın çeşitli bölgelerinde bulunan 9 alan için açık teklif usulüyle ihale yapılacak.

Muhammen bedeli 5 bin 658 lira ile 882 bin 437 lira arasında değişen, geçici teminat bedeli ise 169,75 lira ile 26 bin 473 lira arasında olan sahaların ihalesi, 27 Aralık'ta 09.30-11.45 saatlerinde Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.