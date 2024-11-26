Tekirdağ'da Motorlu Araç Sayısı 349 Bin 509 - Son Dakika
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Ekonomi

Tekirdağ'da Motorlu Araç Sayısı 349 Bin 509

Tekirdağ\'da Motorlu Araç Sayısı 349 Bin 509

TÜİK verilerine göre Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı Ekim 2024 itibarıyla 349.509.

26.11.2024 16:33
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ekim ayı itibariyle Tekirdağ'daki motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistikleri açıklayarak, Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısının 349 bin 509 olduğu bildirildi.

2024 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısının 349 bin 509 olduğu bildirildi. Bu araçların 176 bin 605'i otomobil (yüzde 50,5), 6 bin 204'ü minibüs (yüzde 1,8), 5 bin 578'i otobüs (yüzde 1,6), 53 bin 50'si kamyonet (yüzde 15,2), 12 bin 619'u kamyon (yüzde 3,6), 60 bin 121'i motosiklet (yüzde 17,2), bin 261'i özel amaçlı taşıtlar (yüzde 0,4) ve 34 bin 71'i traktörlerden (yüzde 9,7) oluşuyor.

Ekim ayında Tekirdağ'da 10 bin 450 adet taşıtın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan araçlar arasında otomobil yüzde 65,2 ile ilk sırada yer alırken, otomobili sırasıyla yüzde 15 ile kamyonet, yüzde 9,4 ile motosiklet ve yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Geriye kalan yüzde 5,8'lik kısmı ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

2024 yılı Ekim ayı sonunda Tekirdağ'daki toplam trafiğe kayıtlı araç sayısının, bir önceki aya göre 2 bin 653, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 30 bin 27 adet artış gösterdiği belirtildi.

Tekirdağ ili, Türkiye genelindeki toplam 30 milyon 883 bin 668 adet motorlu kara taşıtının yüzde 1,1'ine sahip. Trafiğe kayıtlı araç sayısındaki artış oranlarına bakıldığında, bir önceki yılın aynı ayına göre motosiklet yüzde 30,4, özel amaçlı taşıt yüzde 9,2, otomobil yüzde 7,1, minibüs yüzde 6,7, kamyonet yüzde 5,4, traktör yüzde 2,3, otobüs yüzde 2,1 ve kamyon yüzde 2 oranında arttı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Motorlu Araç Sayısı 349 Bin 509 - Son Dakika

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