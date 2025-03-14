Tekirdağ'da Şubat'ta 2.714 Konut Satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tekirdağ'da Şubat'ta 2.714 Konut Satıldı

Tekirdağ\'da Şubat\'ta 2.714 Konut Satıldı

TÜİK verilerine göre Tekirdağ'da konut satışları, Türkiye genelinde artışla 2.714'e ulaştı.

14.03.2025 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Yılı Şubat Ayı Konut Satış İstatistiklerine göre, Tekirdağ'da 2 bin 714 konut satıldı.

Şubat ayında Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 112 bin 818 olarak gerçekleşti. En fazla konut satışının yapıldığı iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az satış ise 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt'ta oldu.

Tekirdağ'da ipotekli konut satışları 548 olarak gerçekleşirken, Türkiye genelinde ipotekli satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,1 artarak 16 bin 778 oldu. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127,3 artışla 33 bin 504 olarak kaydedildi.

Diğer satış türleri kapsamında Tekirdağ'da 2 bin 166 konut el değiştirirken, Türkiye genelinde diğer satış türleriyle yapılan konut satışları yüzde 12,9 artış göstererek 96 bin 40 oldu. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yıla göre yüzde 20,1 artarak 191 bin 487 olarak kayıtlara geçti.

Tekirdağ'da satılan 2 bin 714 konutun 963'ü ilk satış, bin 751'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise 112 bin 818 konut satışının 33 bin 784'ü ilk satış, 79 bin 34'ü ise ikinci el satış olarak kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Şubat'ta 2.714 Konut Satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki Eslem’in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı’na soruşturma başlatıldı 12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı
53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı 53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı
Penaltı kaçıran Fred’le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Erkek yolcu ’Şeytan bizi takip ediyor’ diyerek uçakta dehşet saçtı Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı
“Erzak yardımı alacağım“ zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı "Erzak yardımı alacağım" zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı
Antalya’da boş arazide kadın cesedi bulundu Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Türkiye ’yaş’lanıyor 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı Türkiye 'yaş'lanıyor! 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı

15:13 12 yaşındaki Eslem’in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı’na soruşturma başlatıldı 12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı
22:58 Şevval İlayda Tarhan’dan tarihi başarı Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı
22:51 Bursa’da yangın 50 dönümlük alan kül oldu Bursa'da yangın! 50 dönümlük alan kül oldu
22:45 Gerçekleşirse turu getirir Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı Gerçekleşirse turu getirir! Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı
22:24 Trump, “Grönland’ın ilhakı gerçekleşecek“ dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi Trump, "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek" dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi
22:22 Fenerbahçe’de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık
22:00 İngiltere barış için Ukrayna’ya asker konuşlandıracak İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak
21:52 Çorum’daki gıda fabrikasında yangın: 7 kişi dumandan etkilendi Çorum'daki gıda fabrikasında yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
21:45 İsveç’te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
21:31 Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 16:10:42. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Şubat'ta 2.714 Konut Satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.