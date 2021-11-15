Tekirdağ'da zeytin hasadı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yetkililerin katılımıyla zeytin hasadı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdür Ahmet Hacıoğlu ile Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal'ın katılımı ile Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi Mürefte Mahallesinde zeytin hasadı yapıldı. İbrahim Şen'e ait Zeytinlikte üreticilerle bir süre sohbet eden Vali Yıldırım ve Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal, zeytin hasadının bol ve bereketli geçmesini diledi.

Hasat sonrasında Mürefte Mahallesinde yeni kurulan Zeytin Yağhanesi açılışı yapılarak, fabrika ve zeytinyağı üretim süreci ile ilgili bilgi alındı.

Tekirdağ'da sadece Şarköy ilçesinde 41 bin dekar alanda yetiştirilen zeytinlerin daha ziyade sofralık olarak yetiştiriliyor. Zeytin alanların yüzde 90'ı sofralık çeşitlerden oluşurken, en yaygın çeşitler Gemlik tipi sofralık ve Ayvalık olarak biliniyor.. Bu yıl iklim değişikliği, yaz aylarının yağışsız ve sıcak geçmesi zeytinde rekolte düşüklüğüne ve danelerin küçük kalmasına neden oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele için zeytin üreticileri düzenli olarak SMS sistemi ile bilgilendirilirken, İlçe genelinde belli mahallerde kurulan feromon tuzakları ve erken uyarı sisteminden alınan verilerle zeytin güvesi ve zeytin sineği popülasyonları takip edilerek, hastalık ve zararlı yönünden önemli bir sorun yaşanmadı. - TEKİRDAĞ