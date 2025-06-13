Tekkeköy'de Yalın Üretim Destek Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Tekkeköy'de Yalın Üretim Destek Projesi

Tekkeköy\'de Yalın Üretim Destek Projesi
13.06.2025 09:17
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OKA'nın desteğiyle Tekkeköy'de 20 sanayi firması yalın üretim yolculuğuna başlıyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen "Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yalın Olgunluk Seviyesi Fizibilite Çalışması" başlıklı teknik destek projesiyle, Tekkeköy'de sanayi işletmeleri yalın üretim yolculuğuna adım atıyor.

Tekkeköy Kaymakamlığı'nın başvuru sahibi olduğu proje, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle arasında imzalanan sözleşme ile uygulamaya alındı.

20 firma bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek

OKA 2025 Yılı İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı'nın birinci döneminde destek almaya hak kazanan projeyle, Samsun Merkez OSB'de faaliyet gösteren 20 imalat sanayi firmasının yalın olgunluk düzeyleri bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek.

Her firmaya özgü yol haritaları hazırlanacak

Proje kapsamında firmaların mevcut durumları analiz edilerek, her biri için özelleştirilmiş gelişim yol haritaları oluşturulacak. Ayrıca, elde edilen bulgular doğrultusunda firmalara yönelik ortak bir geri bildirim eğitimi de gerçekleştirilecek. 90 gün sürecek teknik destek süresince, Yalın Olgunluk Değerlendirme Aracı (YODA) uygulanarak firmaların yalın üretim, dijitalleşme ve sürekli iyileştirme alanlarındaki kapasiteleri ölçülecek. Sürecin sonunda firmalara bireysel analiz raporları ile bölgesel karşılaştırmalı değerlendirmeler sunulacak.

"İşletmelerimizin kurumsal altyapılarını güçlendirmeleri ve ilin sanayi hızına uyum sağlamaları önemli"

Sözleşme imza töreninde konuşan Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, ilçenin Samsun'un sanayi yapılanmasında stratejik bir merkez konumunda olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu. Zengince, "Tekkeköy, sahip olduğu organize sanayi bölgeleri ve yatırım alanlarıyla özellikle otomotiv yan sanayi, savunma sanayi ve medikal üretim alanlarında ciddi bir birikime ve potansiyele sahiptir. Bu alanlardaki üretim kabiliyeti, ilçemizi orta-yüksek teknoloji sanayisinde Samsun'un en dinamik aktörlerinden biri haline getirmektedir. Ancak bu ivmenin sürdürülebilir olabilmesi için işletmelerimizin kurumsal altyapılarını güçlendirmeleri ve ilin sanayide yakaladığı dönüşüm hızına uyum sağlamaları büyük önem taşımaktadır. Kamu kurumları, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve özel sektör arasında daha fazla koordinasyonla bu uyumu hızla sağlayacağımıza inanıyorum. Bu amaca hizmet edecek şekilde yürüteceğimiz teknik destek ile sanayicilerimizin verimliliklerini artırmalarını ve rekabet güçlerini yükseltmelerini amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Yalın ve dijital dönüşüm alanlarında danışmanlık hizmetlerini teknik destek yoluyla sunmaya devam edeceğiz."

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise, "Ajans olarak firmaların yalın ve dijital dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilimsel ve stratejik desteği sunmak bizim önceliklerimiz arasında. 2025 Yılı İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen bu proje, bölgemizde sanayide ikiz dönüşüm hedeflerimize güçlü bir katkı sunmaktadır. Sadece bu projeyle sınırlı kalmadan, 2025 yılı içerisinde işletmelerimize yönelik karbon ayak izi hesaplaması, sınırda karbon düzenlemesine uyum, döngüsel üretim ve enerji verimliliği gibi alanlarda danışmanlık hizmetlerini de teknik destek yoluyla sunmaya devam edeceğiz. Yakın dönemde ilan edeceğimiz 'Sanayide İkiz Dönüşüm Faizsiz Kredi Desteği' ve SoGreen Projesi kapsamında sağlanacak hibe ve kredi programlarıyla KOBİ'lerin ve girişimcilerin yeşil ve dijital dönüşümlerine daha güçlü destek vermeyi planlıyoruz. Ayrıca Mayıs ayı içerisinde başlattığımız ve ilk iki aşamasını tamamladığımız 'Yeşil OSB'ler için Eğitim ve Danışmanlık Programı' ile üretimde çevresel sürdürülebilirlik ve verimlilik çıtasını daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Tekkeköy Kaymakamlığı'nın bu kapsamlı projesi, bölgemiz için örnek teşkil edecek nitelikte olup, Samsun Merkez OSB'deki diğer 60'tan fazla işletme için planladığımız ikinci ve üçüncü dönem projelere de güçlü bir temel oluşturacaktır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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