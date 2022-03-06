Teknik Destek Programına başvurular alınmaya başlandı - Son Dakika
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Teknik Destek Programına başvurular alınmaya başlandı

06.03.2022 14:48
Teknik Destek Programına başvurular alınmaya başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı başvurularını almaya başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı başvurularını almaya başlayacak.

TRB1 Bölgesinde ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) çalışmalarını yürüten FKA, bölgenin ekonomik, sosyal ve turizm anlamında kalkınmasına yönelik önemli çalışmalara imza atıyor.

Bu çalışmalar kapsamında FKA, 2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı başvurularını alacak.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, programla Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin etkinliğini artırmak üzere danışmanlık, eğitim ve ulusal/uluslararası sertifika ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yoğunlu, ajans olarak 2010 yılından itibaren bölgedeki illerin gelişmesine yönelik olarak paydaş kurumlarla güzel çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, 2022 yılında da önemli projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Bu programlardan bir tanesi olan 2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programının başvurularını almaya başlayacaklarını ifade eden Yoğunlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz tarafından her yıl bir tema belirleniyor. Bu yılda 'Genç İstihdamı' tema olarak belirlendi. Ajans olarak teknik destek programımızla yerel aktörlerin İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi, Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması ve Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programları ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün 2022 yılı teması olarak belirlediği 'Genç İstihdamı' kapsamında ve bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan faaliyetlere yönelik eğitim ve danışmanlık desteği sağlanmasını amaçlıyoruz. Teknik destek programımız kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen kaynak tutarı 1.500.000 TL'dir. Bir proje için sağlanacak destek tutarı ise KDV dahil 70.000 TL'yi aşmaması gerekiyor. Programımıza başvuruları yakında almaya başlayacağız. Tüm paydaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Programın şimdiden bölgemize ve illerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Yoğunlu, programa ilişkin detaylı bilgiye www.fka.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi. - MALATYA

Teknik Destek Programına başvurular alınmaya başlandı

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Malatya, Bingöl, Turizm, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Teknik Destek Programına başvurular alınmaya başlandı - Son Dakika


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