Teknoloji yatırımlarını sürdüren OYAK, üç unicorn hedefine odaklandı

Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK'ın, son altı yılda oluşturulan vizyon çerçevesinde gerçekleştirdiği atılımlarla stratejik sektörlerdeki varlığını güçlendirmeyi devam ettiği ve üç unicorn hedefine odaklandığı bildirildi.

OYAK, İngiltere'nin başkenti Londra'da büyüme ve yatırım planlarını paylaşmak amacıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OCR Labs Üst Yönetcisi Jhon Myers, OCR Labs Kurucusu ve Üst Teknoloji Yöneticisi (CTO) Matt Adams, OCR Labs Kurucusu ve Üst Ürün Yöneticisi (CPO) Daniel Aiello ve OCR Labs EMEA Genel Müdürü Russ Cohn katıldı.

OYAK'ın son dönemdeki teknoloji hamleleriyle ilgili konuşan OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav, "OYAK Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem liderliğinde, son altı yılda değişen yönetim ve organizasyon anlayışıyla globaldeki gücümüzü ve etkimizi artırmaya odaklandık. Finans ve sigorta teknolojileri alanlarına yaptığımız yatırımlarla küresel değişimi yönetiyoruz. OYAK Grup Sigorta'nın Londra ofisi ile hizmet alanını genişletirken, diğer iştiraki OYAK Portföy'ün Girişim Sermayesi Yatırım Fonları üzerinden yaptığımız yatırımlarla da finansal teknoloji ve sigorta teknolojisi şirketleriyle entegre iş modelleri üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada yatırımcıların gözdesi haline gelen finans ve teknolojiyi birleştiren fintek sektöründe geçen yıl önemli bir hamle yaptıklarını söyleyen Silav, "OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız ile Türkiye'nin ilk elektronik para lisansı alan fintek şirketlerinden Birleşik Ödeme'ye yatırım desteği sunduk. Bizimle birlikte sektörde güçlenen Birleşik Ödeme, bir yandan yurt dışına açılmayı sürdürürken, bir yandan da unicorn olma hedefinde ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

OYAK'ın bu yatırım ile hem bir finansal teknoloji açılımı yaptığı, hem de Türkiye'de girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesinde örnek olduğunu belirten Silav, "Birleşik Ödeme, OYAK Grup Şirketleri'nin yanı sıra birçok önemli firmanın da dijital finansallaşma projelerinin stratejik iş ortağı olacak." dedi.

OYAK, çevik ve teknolojiyi iyi kullanan şirketlere yatırıma odaklanıyor

Toplantıda verilen bilgilere göre, OYAK, iş yapma modellerinin hızla değiştiği dünyada çevikliği ve teknolojiyi iyi kullanmalarıyla öne çıkan şirketlere yatırım yapılmasına odaklanıyor.

Japonya'dan ABD'ye tüm zaman dilimlerinde, farklı sektörlerde 24 saat kesintisiz üretim yaparak büyüyen şirket, maden metalürji, gıda, tarım, hayvancılık, çimento, beton, kağıt, inşaat, otomotiv, lojistik, enerji, kimya ve finanstan sonra teknolojiye yaptığı yatırımlarla portföy çeşitliliğini daha da artırdı.

OYAK, teknoloji alanında attığı adımlarla, yerli girişim sermayesi ekosisteminin desteklenerek küreselleşmesine ve Türkiye'nin teknoloji ihraç eden ülke vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu amaç doğrultusunda Türkiye'de ilk elektronik para lisansı alan şirketlerinden biri olan ve fintek dünyasının güçlü oyuncularından Birleşik Ödeme'den sonra bir başka Türk girişimi yazılım ve teknoloji geliştiren Innovance'a yatırım yapan OYAK, OCR Labs yatırımıyla da global öneme sahip kimlik doğrulama sektörüne girdi.

OYAK'ın önümüzdeki dönemde hedefinin ise yatırım yaptığı bu ve benzeri şirketlerden üç unicorn oluşturmak olarak açıklandı.

Birleşik Ödeme, yurt dışı açılımını sürdürüyor

İlk yurt dışı ofisini Bakü'de ikincisini Romanya'da açan Birleşik Ödeme, 2022'de Gürcistan ve Özbekistan ofislerini açmayı planlıyor. Birleşik Ödeme, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fon'undan aldığı stratejik yatırımla 2023'e kadar 10 ülkede 10 ofis açmayı hedefliyor. 88,9 milyon TL ile Türkiye'nin ödenmiş sermayesi en yüksek elektronik para şirketi olan Birleşik Ödeme, son üç yılda yüzde 300 büyüme sağladı. 2021 yılı sonunda Türkiye'de işlem hacmini 20 milyar TL'ye, kullanıcı sayısını da 16 milyona çıkaran Birleşik Ödeme, 2022'de işlem hacmini 60 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor.

Para transferi, akıllı kasa, sanal POS, dijital kart/cüzdan hizmetleri ve sadakat programları gibi servisler sunan Birleşik Ödeme, son olarak Hopi'ye HopiPay projesi kapsamında dijital cüzdan ve dijital kart hizmeti vermeye başlayarak ödeme sistemleri ve altyapı teknolojisi ile projeye katma değer sağladı. Birleşik Ödeme, yeni iş birliği ile Türkiye'nin en büyük sadakat platformlarından birini de cüzdana çevirmiş oldu.

Yeni girişim hikayesi: Innovance

OYAK Portföy'ün Girişim Sermayesi Yatırım Fonları üzerinden gerçekleştirdiği bir başka teknoloji yatırımı ise bünyesinde 250 yazılımcının görev yaptığı Türk şirketi Innovance oldu. Bankaların dijitalleşme süreçlerine ve mobil uygulamalara yön veren teknolojiler geliştiren Innovance, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fon'undan aldığı yatırımla önce Almanya ofisini ardından Romanya ofisini açmaya hazırlanıyor. Innovance'ın hedefi unicorn olarak küresel lige çıkmak.

OCR Labs, son 12 ayda yeni müşteri sayısını yüzde 500 artırdı

OYAK, 2026 yılında 53 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen kimlik doğrulama sektörüne de girerek Avustralya'nın lider dijital kimlik doğrulama şirketi OCR Labs'in ilk yatırım turuna liderlik etti. OCR Labs, önümüzdeki 2 yıl içerisinde unicorn olmayı hedefliyor.

Bankacılık, finans, sigorta, e-ticaret, gayrimenkul gibi alanların yanı sıra kamu kurumları tarafından da kullanılan OCR Labs, her yıl üç haneli büyüyerek sektördeki yerini sağlamlaştırdı. OCR Labs iyi amaçlı kullanımı hızlandırarak, dolandırıcılardan uzak kalmak için gelişmiş görüntü analizini ve derin öğrenme teknolojisini işliyor. OCR Labs, diğer kimlik doğrulama hizmeti sağlayan kuruluşların üzerinde bir performansla, 230'dan fazla ülke ve bölge yönetimindeki 13 binden fazla belgenin doğruluğunu kanıtlıyor. Bu alandaki birçok rakibinin aksine, tamamen otomasyona dayalı teknoloji, manuel müdahaleye veya dış teknoloji kullanımına ihtiyaç duymuyor.

OYAK Grup Sigorta, öz sermayesini 40 kat artırdı

OYAK Yatırım'ın 2017 yılında 1,5 milyon Türk lirası sermaye ile kurulan iştiraki OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ, ulaştığı prim hacmi ile Türkiye'de faaliyet gösteren 100'den fazla küresel ve yerel sigorta brokerleri arasından sıyrılarak sektörde ilk beşte yer alıyor. OYAK Grup Sigorta, 2017'den 2021 yıl sonuna kadar öz sermayesini 40 katına çıkarma başarısını gösterdi. OYAK Grup Sigorta için bir başka önemli adım Lloyd's ile katıldığı ağ oldu. 2020 yılı Nisan ayı itibarıyla 300 yıllık geçmişiyle dünyada sigortacılığın en köklü, lider sigorta ve reasürans piyasası Lloyd's'un yetkili brokeri olarak global oyuncular arasına giren OYAK Grup Sigorta, küresel piyasalardaki pozisyonunu da güçlendirmiş oldu. Tüm bu fırsatları değerlendirerek, çıtayı daha yukarıya taşımayı hedeflediklerini söyleyen OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Silav "Geçen yıl Londra'daki ofisimiz OYAK Global Risk Services'i kurarak, yaygın şekilde hizmet vermek üzere çalışmalarımızı başlattık. Böylece yerel ve uluslararası faaliyet gösteren Türk ve yabancı kurumsal ve bireysel müşterilerimize tüm alanlarda, özellikle de risklerde küresel sigorta ve reasürans çözümlerini bizzat yerinden sunmaya başladık" diye konuştu.