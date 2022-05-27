Teknopark İstanbul Cup'ta kupa sevinci - Son Dakika
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Teknopark İstanbul Cup'ta kupa sevinci

27.05.2022 10:53
Teknopark İstanbul Cup'ta kupa sevinci

Teknopark İstanbul Cup tenis turnuvasında 18 yaş üstü tek erkekler kategorisinde birinciliği Yiğit Güney aldı.

Teknopark İstanbul Cup tenis turnuvasında 18 yaş üstü tek erkekler kategorisinde birinciliği Yiğit Güney aldı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul tesislerinde oynanan final karşılaşmasından sonra düzenlenen kupa töreninde yarışmacılara kupalarını Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu verdi. Organizasyon, Türkiye Tenis Federasyonu ve Teknosports organizasyonu ile gerçekleştirildi.

Teknopark İstanbul Cup kupa töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunan en önemli teknoparklardan biri olarak tanındıklarını hatırlatan Genel Müdür Bilal Topçu, Teknopark İstanbul markasının, bundan sonra sportif organizasyonlarla da anılacağını söyledi. Topçu, Teknopark İstanbul Cup'ın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, kupa kazanan ve yarışmaya katılan tüm sporcuları kutladı.

Sportif faaliyetler desteklenecek

Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öğütçü ve Pendik Gençlik Spor Müdürü Mustafa Burak Sinopluoğlu'nun da bulunduğu Teknopark İstanbul Cup kupa törenine, sponsor markaların temsilcileri ile çok sayıda sporsever katıldı.

Sportif faaliyetleri desteklemeyi sürdürecek olan Teknopark İstanbul'un önümüzdeki günlerde katılacağı ilk etkinlik Dragon Festivali olacak. Haziran ayında yapılacak Dragon Festivali'nde Teknopark İstanbul çalışanlarından oluşan Kürek Takımı'yla sahada yerini alacak.

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Kaynak: AA

Bilal Topçu, İstanbul, Türkiye, Tenis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Teknopark İstanbul Cup'ta kupa sevinci - Son Dakika


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