Teknopark İstanbul'dan BİGG Cube Incubation ile 200 bin lira hibe desteği - Son Dakika
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Teknopark İstanbul'dan BİGG Cube Incubation ile 200 bin lira hibe desteği

11.03.2022 14:45
Teknopark İstanbul'dan BİGG Cube Incubation ile 200 bin lira hibe desteği

Teknopark İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ana ortaklığı, Bursa Teknik Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi iş birliğinde TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı kapsamında iş fikri olan girişimcilerin başvurularını bekliyor.

Teknopark İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ana ortaklığı, Bursa Teknik Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi iş birliğinde TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı kapsamında iş fikri olan girişimcilerin başvurularını bekliyor.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, girişimcilik ve yeni fikirlere verdiği önemle girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirme yolunda karşılaştıkları birçok zorluğu aşmaları için çözüm üretiyor.

Program kapsamında, akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanlarında iş fikri olan girişimcilere hibe desteği sağlanacak.

Yenilikçi iş fikirlerine 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlayan BİGG Cube Incubation Programına, yeni dönem başvuruları 30 Mart'a kadar devam edecek.

Cube Incubation "TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı" kapsamında uygulayıcı kuruluş olarak yürüttüğü BİGG Cube Incubation Programı ile girişimcilere; iş fikirlerini geliştirmeleri, fikir ve ortaya çıkacak ürünün doğrulanması, performans analizlerinin yapılması, iş planlarının değerlendirilmesi gibi ihtiyaç duyabilecekleri her alan ve konuda eğitim ve mentörlük desteği sağlamayı amaçlıyor.

BİGG Cube Incubation girişimcilere, 7/24 ücretsiz ofis kullanımı, şirket kuruluş masrafı karşılanması, bigg mevcut durum analizi, bigg mevcut stratejik durum analizi, girişimcilik yeteneği ölçümlendirme, iş fikri doğrulama çalışmaları, Teknopark İstanbul firmaları ile eşleştirme çalışmaları, tto ve teknodestek kapsamında patent desteği, ürün sergileme alanı, montaj atölyesi, ıslak/kuru laboratuvar ve temiz oda gibi destekleri BİGG girişimcilerinin hizmetine sunarak, girişimcileri TÜBİTAK BiGG Programının 2. aşamasına hazırlıyor.

Teknopark İstanbul, İlk kez uygulayıcı kuruluş olunan "TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı" BİGG Cube Incubation Programı kapsamında önceki çağrılarda 30 girişime 200 bin lira hibe desteği sağlandı.

Yenilikçi iş fikirlerine 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlayan BİGG Cube Incubation Programına, yeni dönem başvuruları 30 Mart 2022 Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Açıklamada programa başvuru şartlar, "Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler, ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayan, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da Tübitak 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış kişiler ön ödemeli 200.000 TL hibe desteği için başvuruda bulunabilir." şeklinde sıralandı.

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Girişimcilik, İstanbul, Tübitak, Alman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknopark İstanbul'dan BİGG Cube Incubation ile 200 bin lira hibe desteği - Son Dakika


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