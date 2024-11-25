Telegram'a 7 Milyon Ruble Ceza

Ekonomi

Rusya'da, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a 7 milyon ruble (yaklaşık 67 bin dolar) ceza verildi.

Telegram aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 7 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Apple, Google, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.