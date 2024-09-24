Televole, Adana'da Genişliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Televole, Adana'da Genişliyor

Televole, Adana\'da Genişliyor

Televole, Adana'da yeni şubeler açmayı planlayarak Türk hazır giyim sektörüne katkı sağlıyor.

24.09.2024 09:26
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Adana'da faaliyet gösteren Televole giyim mağazasında yatırımlar sürerken firma, ülkenin hazır giyimde büyüme potansiyeline katkı sağlıyor.

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, 30 milyar dolar ihracat ve 50 milyar dolar üretim büyüklüğüne sahipken bir milyondan fazla kişiye de istihdam sağlıyor.

Adana'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Ufuk Doyuran'a ait Televole tekstilde ise yeni şubeler için görüşmeler devam ediyor.

Yurt içinden çok fazla talep alan Doyuran, önümüzdeki aylarda yeni şubeler açacağını söyledi.

Ufuk Doyuran, "Türk Hazır Giyim sektörü, Uzakdoğu ve Kuzey Afrikalı rakiplerinin aksine ucuz ve yüksek adetlerde üretim yapmak yerine katma değerli ürünler ile koleksiyon satıyor. bizler kaliteli ve müşteri beklentilerine uygun üretim yapabilme kabiliyetine sahibiz. Bunun yanı sıra ülkemizin coğrafi avantajı nedeni ile Avrupa'ya yakın olması müşterilerimizin gözünde bizleri vazgeçilmez kılıyor" dedi.

Öte yandan Ufuk Doyuran, 81 ilde 81 mağaza için çabaladıklarını belirtti. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, adana, Son Dakika

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