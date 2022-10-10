'Temiz Petek' projesi devam ediyor - Son Dakika
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'Temiz Petek' projesi devam ediyor

10.10.2022 14:01
'Temiz Petek' projesi devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların büyük sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı başlattığı "Temiz Petek Projesi" ile arıcılara hizmet vermeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların büyük sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı başlattığı "Temiz Petek Projesi" ile arıcılara hizmet vermeye devam ediyor. Arıcıların proje başlangıcına kadar farklı yöntemlerle sakladığı petekleri, Muğla Büyükşehir Belediyesinin Temiz Petek Projesi ile şoklanarak arıcılara önemli bir kar kaynağı oldu.

2022 yılı petek şoklamaları devam ediyor

Türkiye'nin önemli miktarda bal ihtiyacını karşılayan şehirlerinden biri olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi arı üreticilerine destek olmaya devam ediyor. 2018'de başlattığı ve Türkiye'de ilk ve tek olan Temiz Petek Projesi ile üreticilerin bir sonraki bal sezonunda kullanacakları petekler, büyük balmumu güvesinin verdiği zararların engellenmesi, balda kalıntı sorunun ortadan kalkması için -30 derecede şoklanıyor. Şoklanan petekleri teslim alan üreticiler bir sonraki sezona kadar peteklerini temiz bir şekilde saklayabiliyor. 2022 yılı için 1 Eylül'de başlayan Temiz Petek Projesi ile bugüne kadar 8 ilçeden gelen 24 bin 460 petek şoklanarak üreticilere teslim edildi. Temiz petek projesinden yararlanmak isteyen üreticiler için son tarih 15 Kasım 2022. Temiz Petek Projesi çerçevesinde 1 Eylül 2022 tarihinden bugüne kadar Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Seydikemer, Datça, Ula, Fethiye ve Ortaca olmak üzere 8 İlçede üretim yapan arı yetiştiricilerinin 24 bin 460 adet peteği şoklanarak kendilerine teslim edildi.

Temiz Petek Projesi'nden yararlanmak isteyen üreticiler Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 444 48 01 numaralı telefonundan bilgi ve randevu alabiliyorlar. - MUĞLA

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Muğla gündem haberi: Muğla'da bulunan 'kayaçayı' literatüre girdi Muğla gündem haberi: Muğla'da bulunan 'kayaçayı' literatüre girdi
Kaynak: İHA

Türkiye, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Temiz Petek' projesi devam ediyor - Son Dakika

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