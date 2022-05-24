Tescilli Adana karpuzunda hasat gecikmeli başladı - Son Dakika
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Tescilli Adana karpuzunda hasat gecikmeli başladı

24.05.2022 11:10
Tescilli Adana karpuzunda hasat gecikmeli başladı

Türkiye'de karpuz üretiminin yüzde 20'sinin yapıldığı Adana'da, tescilli ürünün hasadı soğuk havanın etkisiyle yaklaşık iki hafta gecikmeli başladı.

Türkiye'de karpuz üretiminin yüzde 20'sinin yapıldığı Adana'da, tescilli ürünün hasadı soğuk havanın etkisiyle yaklaşık iki hafta gecikmeli başladı.

Bu yıl martta yaşanan zirai don nedeniyle zarar gören karpuz fidelerinin yerine yenisini eken çiftçiler, örtü altı karpuzlarını gecikmeli de olsa hasat edebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çukurova'da yaklaşık yüzde 70'i örtü altı olmak üzere 95 bin dekar alanda ekilen karpuzdan bu yıl 630-650 bin ton rekolte bekleniyor.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, Adana'da bu yıl hava şartlarından dolayı hasatta gecikme yaşandığını söyledi.

Karpuz hasadının normalde mayısın ilk haftası başladığını belirten Tekin, "Bu yıl hava şartlarından dolayı hasat mayıs sonunu buldu. Dondan dolayı karpuzda kışın hasar oluştu, ek ekimler yapıldı, gecikmeler yaşandı." diye konuştu.

Tekin, şu an tescilli karpuzda örtü altı hasadın yapıldığını ve temmuz sonuna doğru açık alandaki ürünlerin sofralardaki yerini alacağını belirtti.

"Karpuzda dekara 4 ton ürün alınmakta"

Tadı, rengi ve aromasıyla tescilli karpuzun yurt içinin yanı sıra ihracatta da aranan bir ürün olduğunu anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"İlimizde üretilen karpuz, genel olarak hem iç piyasaya hem de yurt dışı piyasasına arz edilmekte. Karpuzun pazara arzında bir aksama olacağını düşünmüyoruz hem iç piyasanın isteğini hem de ihracat talebini karşılayacak durumdayız. Bizim tek temennimiz fiyatın çiftçilerimizin kazanacağı şekilde devam etmesi. Şu an erken hasat olan karpuzda dekara 4 ton ürün alınmakta. Karpuzun kalitesine göre de tarlada 3,5-4,5 lira arasında fiyatı değişiklik göstermekte. Bu şekilde giderse çiftçimiz için iyi bir gelir kaynağı oluşturacaktır. Çiftçimiz bundan mutlu olacaktır. En azından emeğinin karşılığını almış olacaktır."

Karataş ilçesinde 50 dönüm arazisinde karpuz üretimi yapan Kamil Kayar, hasada gecikmeli de olsa başladıklarını ve ürünün fiyatından memnun olduklarını söyledi.

Çiftçi Ahmet Kayar da bu yıl 70 dönüm arazisinde karpuz ekimi yaptığını belirtti. Şu an fiyatların ve verimin iyi olduğunu ifade eden Kayar, emeklerinin karşılığını aldıklarını kaydetti.

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Meyve ve sebze hasadının başlaması fiyatlara yansıyacak! Pazarcılar iki hafta sonrayı işaret etti Meyve ve sebze hasadının başlaması fiyatlara yansıyacak! Pazarcılar iki hafta sonrayı işaret etti
Kaynak: AA

Çukurova, Türkiye, Hasat, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tescilli Adana karpuzunda hasat gecikmeli başladı - Son Dakika


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