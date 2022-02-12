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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Temel gıdada KDV indirimi esnafı ve vatandaşı rahatlatacak" - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Temel gıdada KDV indirimi esnafı ve vatandaşı rahatlatacak"

12.02.2022 16:13
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Temel gıdada KDV indirimi esnafı ve vatandaşı rahatlatacak"

Esnafın uzun bir süredir temel gıdada KDV indirimini beklediğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "KDV indirimini çok olumlu buluyoruz.

Esnafın uzun bir süredir temel gıdada KDV indirimini beklediğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "KDV indirimini çok olumlu buluyoruz. Yüzde 7 oranındaki indirimin fiyatlara yansımasını bekliyoruz" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini söylemesinin ardından yazılı bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada KDV indiriminin fiyatlara yansımasının çok önemli olduğunu ifade eden Palandöken, "Pazartesi gününden itibaren uygulamaya giren KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli. Temel gıdada yüzde 7 oranındaki indirimin esnafı da vatandaşı da kısmen rahatlatacaktır. Maliyetler artmaya devam etmezse bu KDV indirimi, fiyat artışlarında zirveden dönüşün başlangıcı olabilir" diye konuştu.

"İndirimin hazineye gelir kaybı olmayacak"

KDV indirimiyle Hazinede bir gelir kaybının olmasını beklemediklerini de vurgulayan Palandöken, "Perakende satışlardaki yüzde 7 oranındaki KDV indiriminin, Hazineye gelir kaybına neden olmayacağını, tersine vergi gelirlerinde artış olacağını tahmin ediyoruz. Toptan ve perakende satışlardaki KDV oranının eşitlenmesi ile esnafın üzerindeki vergi yükü azalacağı için kayıt dışılık da azalacaktır. Kayıt dışı ekonominin azalmasıyla Hazinenin gelirleri daha da artacaktır. Ancak, sadece temel gıdada değil tüm gıda ürünlerinde KDV oranının aynı olması gerekir. Tüm gıda ürünlerinin KDV oranı aynı olursa hem KDV uygulaması kolaylaşır hem de kayıt dışılık büyük ölçüde ortadan kalkar. Zorunlu tüketim ürünlerinde vatandaşların en çok talep ettiği temizlik ve deterjan ve gazlı içecek ürünlerinde de aynı şekilde KDV yüzde 1'e düşürülürse enflasyon daha erken düşer" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Bendevi Palandöken, cumhurbaşkanı, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Temel gıdada KDV indirimi esnafı ve vatandaşı rahatlatacak' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Temel gıdada KDV indirimi esnafı ve vatandaşı rahatlatacak" - Son Dakika
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