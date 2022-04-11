Tesla'nın Çin'deki Fabrikası, Yılın Birinci Çeyreğinde 180.000'den Fazla Otomobil Sattı - Son Dakika

SHANGHAİ, 11 Nisan (Xinhua) — Şirket, Kovid-19 vakalarının aralıklı olarak yeniden artış göstermesi karşısında, Çin'in birçok yerinde "sıfır temaslı" self servis toplu araç hizmeti başlatarak, teslimat sürecini 2 saatten yaklaşık 20 dakikaya indirdi. Şirketin Shanghai'daki Gigafactory tesisindeki teslimatlar, geçen yıl 484.130 araç olarak gerçekleşti. Rakam, 2020 yılına göre yüzde 235 artışla Tesla'nın 2021 yılı küresel üretim kapasitesinin yüzde 51,7'sini oluşturdu. Tesla'nın Shanghai'daki fabrikası, geçen yıl 160 binden fazla aracı yurtdışı pazarlara teslim ederek, Avrupa ve Asya'daki 10'dan fazla ülke ve bölgenin ihtiyaçlarını karşıladı.