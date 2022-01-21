Üye Girişi
The Academys, alternatif kariyer sahibi olma imkanı sunuyor - Son Dakika

The Academys, alternatif kariyer sahibi olma imkanı sunuyor

21.01.2022 15:01
The Academys, alternatif kariyer sahibi olma imkanı sunuyor

The Academys, özellikle kadınlar başta olmak üzere e-spor konusunda eğitmenlerin becerilerini belirlemeleri ve geliştirmeleri için destekleyici etkinlikler sunan bir çevrim içi eğitim programı geliştirdi.

The Academys, özellikle kadınlar başta olmak üzere e-spor konusunda eğitmenlerin becerilerini belirlemeleri ve geliştirmeleri için destekleyici etkinlikler sunan bir çevrim içi eğitim programı geliştirdi.

Holdingden yapılan açıklamasıya göre, Zorlu Holding ana partnerliğinde gerçekleşen, toplumsal ve çevresel fayda üreten girişimlerin desteklenmesi kapsamında etki hızlandırıcı programı imece impact'e katılmaya hak kazanan 7 etki odaklı girişimden biri olan The Academys, program kapsamında yarattığı sosyal etkiyi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın desteği ile BctA ekibi tarafından hazırlanan "etki raporu" aracılığıyla ölçeklendirdi.

Program kapsamında öğrenim ihtiyaçlarını anlamak için öğrenciler ve çalışanlarla görüşebilecekleri yerleşik bir platform da bulunuyor. Bu alanda farklı rollerle yer almak isteyenlere de bir yol haritası sunan The Academy's dünyanın ilk e-spor eğitim merkezi olma özelliğini taşıyor.

The Academys, B2B iş modeliyle, kurumlara ve markalara ihtiyaç duydukları e-spor eğitimlerini ve entegrasyonunu sunmanın yanı sıra son müşterilere doğrudan eğitimler de sağlıyor.

The Academys tarafından yetiştirilen eğitmenler üniversitelerde, yerel yönetimlerde, özel sektörde ve kamu sektöründe çeşitli ortaklıklar geliştirip, yaratıcı endüstriye katılarak kendi müşterilerini edinmeyi sürdürüyorlar.

The Academys'le birlikte e-spor endüstrisindeki kadın sayısı arttı

Girişimin faaliyetlerinin en önemli sonuçlarından biri de, e-spor endüstrisine dahil olan kadınların sayısının artıyor olması. The Academy's, e-spor dünyasında kendine yeten ve ölçeklenebilir bir sistem yaratmak, istihdamı artırmak ve cinsiyet ayrımını azaltmak misyonuyla, Türkiye'nin en yenilikçi girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

The Academy's, büyüyen e-spor endüstrisinde maaşlı işler edinebilmeleri için gerekli becerilere sahip olan yetişkinlerin sayısını artırmak, yerel ve küresel e-spor piyasasını desteklemek üzere kendine yeten ve ölçeklenebilir bir sistem yaratmak üzerine çalışırken, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamındaki "Nitelikli Eğitim" ve "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" maddelerine doğrudan katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen The Academys'in kurucusu Burak Çevik, girişimiyle eğitmenlerin daha yüksek gelir elde edebilmesi için değişimi tetiklediklerini belirterek, "The Academys, e-spora ilişkin farkındalığın giderek daha geniş kesimler tarafından kabul görmesine de olanak tanıyor."ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler, Zorlu Holding, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi The Academys, alternatif kariyer sahibi olma imkanı sunuyor - Son Dakika Ekonomi


Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı         
15:10
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
15:09 Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
14:39 Hemşire Ömür'ü öldüren saldırgan 2009'da eniştesini vurmuş, 10 yıl hapis yatmış
14:38 Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur
14:34 Burak Elmas'tan gündem olacak itiraf! Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını nasıl yaptığını anlattı
14:30 Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!
14:28 Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek
14:27 Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Sıkılmak sadist davranışları tetikliyor!
14:26 Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 15:29:26. #1.12#
SON DAKİKA: The Academys, alternatif kariyer sahibi olma imkanı sunuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement