THY Avrupa Ligi Maçları Tivibu'da

Ekonomi

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında da Türk takımlarının rakipleriyle maçlarını, seyircilerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu Spor, futbol, basketbol ve voleybol gibi sevilen branşlarla sporseverlere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Avrupa basketbolunun en üst seviyesi THY Avrupa Ligi'nin 18'inci haftasında Partizan- Fenerbahçe Beko ve Monako- Anadolu Efes müsabakaları, Tivibu üzerinden S Sport kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, Türkiye'ye Avrupa Ligi kupasını ilk defa getiren başantrenör Zeljko Obradovic'in takımı Partizan ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sahaya çıkacak. Mücadele, gençlik yıllarından itibaren Obradovic'in yanında ve takımında görev alan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius için bu açılardan ayrı bir önem taşıyacak. Mücadele, 27 Aralık Cuma TSİ 22.30'da S Sport'tan takip edilebilecek.

Form grafiğindeki artışını sürdürerek üst sıralar için olumlu sinyaller veren Anadolu Efes ise puan tablosunda üstünde yer alan rakiplerden Monako'yla deplasman maçına çıkacak. Kadrosunda Shane Larkin, Ercan Osmani gibi önemli oyunculara sahip Anadolu Efes, ligde ikinci sırada yer alan ve aralarında bir galibiyet fark olan Monako ile yarın TSİ 21.00'de parkeye çıkacak.