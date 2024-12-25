THY Avrupa Ligi Maçları Tivibu'da - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

THY Avrupa Ligi Maçları Tivibu'da

Tivibu, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in maçlarını canlı yayınlayacak.

25.12.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında da Türk takımlarının rakipleriyle maçlarını, seyircilerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu Spor, futbol, basketbol ve voleybol gibi sevilen branşlarla sporseverlere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Avrupa basketbolunun en üst seviyesi THY Avrupa Ligi'nin 18'inci haftasında Partizan- Fenerbahçe Beko ve Monako- Anadolu Efes müsabakaları, Tivibu üzerinden S Sport kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, Türkiye'ye Avrupa Ligi kupasını ilk defa getiren başantrenör Zeljko Obradovic'in takımı Partizan ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sahaya çıkacak. Mücadele, gençlik yıllarından itibaren Obradovic'in yanında ve takımında görev alan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius için bu açılardan ayrı bir önem taşıyacak. Mücadele, 27 Aralık Cuma TSİ 22.30'da S Sport'tan takip edilebilecek.

Form grafiğindeki artışını sürdürerek üst sıralar için olumlu sinyaller veren Anadolu Efes ise puan tablosunda üstünde yer alan rakiplerden Monako'yla deplasman maçına çıkacak. Kadrosunda Shane Larkin, Ercan Osmani gibi önemli oyunculara sahip Anadolu Efes, ligde ikinci sırada yer alan ve aralarında bir galibiyet fark olan Monako ile yarın TSİ 21.00'de parkeye çıkacak.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Türk Telekom, Etkinlikler, Televizyon, Basketbol, Partizan, Ekonomi, Belgrad, Futbol, Monako, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY Avrupa Ligi Maçları Tivibu'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
14:37 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
21:02 Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
20:30 Balıkesir’deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 16:07:26. #1.11#
SON DAKİKA: THY Avrupa Ligi Maçları Tivibu'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.