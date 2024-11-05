THY'den Çocuklara Çevre Dostu Oyuncak - Son Dakika
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Ekonomi

THY'den Çocuklara Çevre Dostu Oyuncak

THY, 5 saat ve üzeri dış hat seferlerinde çocuklara çevre dostu oyuncaklar hediye edecek.

05.11.2024 11:48
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TÜRK Hava Yolları (THY), 5 saat ve süre dış hat seferlerinde yolculuk eden çocuk misafirlerine çevre dostu ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen 'Yol arkadaşım' konseptinden oluşan oyuncakları hediye edecek.

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan THY çocuk yolcularını unutmadı. Havayolu şirketi, ekim ayının son haftası itibarıyla 5 saat ve üzeri dış hat seferlerinde seyahat edecek çocuk misafirlerine yenilenmiş oyuncak setlerini sunacak. Uçuş süresine göre çeşitlenen ve geniş ürün yelpazesiyle 5 farklı setten oluşan 'Yol Arkadaşım' konsepti, çocuk misafirlerin seyahatlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürürken, ürün çeşitliliğiyle de koleksiyon oluşturabilmelerine imkan tanıyor.

SETLER ÖZENLE HAZIRLANDI

THY Çocuk Kulübü 5 minik kaşifinin ön planda olduğu yeni oyuncak setleri, her yaş grubunun gelişimsel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özenle seçildi ve bunun yanı sıra, uzun uçuşlarda servis edilecek setler 2-6 ve 7-12 yaş grupları için özel olarak hazırlandı. Oyuncak setlerinde yer alan 'tangram' çocukların problem çözme, mantık yürütme ve geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi anlamlandırmalarına yardımcı olurken, 'kamp seti' konsepti ise erken yaşlarda çevre bilincini kazanmalarını destekliyor. Peluş oyuncaklar, çocukların duygusal gelişimlerini destekleyip onlara güven duygusunu aşılarken, bir önceki oyuncak konseptinde de yer alan ve serinin vazgeçilmez nitelikteki parçası pilot şapkalar ve uçaklar, çocukların hayal gücünü ve merak duygusunu artırarak gelecekteki ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak tanıyor. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı kitapçıklar ve boya kalemleri, çocukların el ve göz koordinasyonlarını ve ince motor becerilerini geliştirmelerine katkı sağlarken, Türkiye'nin kültür varlıklarının içerik olarak yer aldığı etkinlikler de küçük gezginlerin kültür mirasıyla tanışarak bilinçlenmelerini hedefliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi THY'den Çocuklara Çevre Dostu Oyuncak - Son Dakika

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