THY İLE TÜRSAB "Yurt İçi Acente İftarı" programında bir araya geldi - Son Dakika
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THY İLE TÜRSAB "Yurt İçi Acente İftarı" programında bir araya geldi

20.04.2022 16:18
THY İLE TÜRSAB "Yurt İçi Acente İftarı" programında bir araya geldi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanları ve Seyahat Acentası temsilcileri Türk Hava Yolları'nın (THY) düzenlediği "Yurt İçi Acente İftarı" programına katıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanları ve Seyahat Acentası temsilcileri Türk Hava Yolları'nın (THY) düzenlediği "Yurt İçi Acente İftarı" programına katıldı.

TÜRSAB açıklamasına göre, "Yurt İçi Acente İftarı" programı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY Yurtiçi Satış ve Pazarlama Başkanı Emre Menevşe ve THY yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İstanbul'da düzenlenen THY Yurt İçi Acente İftarı programına, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanları ve Seyahat Acentası temsilcileri katıldı.

Programda, biletleme servis ücretlerindeki (DU) artış haberi seyahat acentalarıyla paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, TÜRSAB Havayolu Bilet Satış ve IATA İhtisas Başkanlığı ile THY koordinasyonunda oluşturulan çalışma grubunun düzenlediği toplantıların önemli olduğunu belirterek, TÜRSAB ile THY arasında yakalanan sinerjinin Türkiye turizmine büyük katkı sağlayacağına yürekten inandığını ifade etti.

TÜRSAB üyesi seyahat acentaları ile milli bayrak taşıyıcısı THY yetkililerini buluşturan iftar yemeğinde bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Bağlıkaya, "Seyahat acentaları ile THY arasındaki başarılı iş birliğini daha üst düzeye çıkartabilecek adımların atılması TÜRSAB'ın en büyük hedefleri arasında yer alıyor. Bugün burada sergilenen birlik ve beraberliğin bundan sonraki süreçte de artarak devam etmesi en büyük temennimiz. THY ile seyahat acentalarımızın birlikte çalışma geleneğini geliştirerek sürdürmelerinden Türk turizmi kazançlı çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bilal Ekşi yeni hizmet bedellerini açıkladı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de THY'nin zorlu salgın sürecini başarıyla atlatmasında THY ailesinin olduğu kadar paydaşlarının da önemli katkıları olduğunu belirtti.

THY ekibi ve TÜRSAB'ın ortaklaşa çalışmasının Türk turizmini ayağa kaldıracağını aktaran Ekşi, şunları kaydetti:

"Biletleme servis ücreti yeniden düzenlenerek ekonomik kabinde 50 TL'ye, business kabinde ise 75 TL'ye çıkarıldı. Bilet hizmet bedellerinin segment başına olacak şekilde düzenlenmesi konusunda da çalışmalar son aşamaya geldi. Nisan ayı içerisinde bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Seyahat acentalarının doğrudan borçlandırma sistemi teminat limiti üzerinden uygulanan yüzde 10 blokaj kaldırıldı. 25 Nisan 2022 Pazartesi gününden itibaren teminatların tamamı satış limiti olarak kullanılabilecek."

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Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi THY İLE TÜRSAB 'Yurt İçi Acente İftarı' programında bir araya geldi - Son Dakika


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