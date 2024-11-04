THY Üçüncü Çeyrekte Karını Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

THY Üçüncü Çeyrekte Karını Artırdı

THY Üçüncü Çeyrekte Karını Artırdı

THY, 2024 üçüncü çeyrek bilançosunda 24,5 milyon yolcu taşıdı ve 1,3 milyar dolar net kar elde etti.

04.11.2024 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları (THY), yılın üçüncü çeyrek bilançolarıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde bir önceki yıla oranla yolcu kapasitesini yüzde 5,4 artırarak 24,5 milyon yolcu taşıdığını ve 1,3 milyar dolar net kar elde ettiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları, KAP'a yaptığı bildirimde küresel ölçekte devam eden jeopolitik gerilimler, uçak üretiminde yaşanan darboğaz ve motor problemlerine rağmen uçuş ağı sayesinde büyüme kat ederek yılın üçüncü çeyreğinde arz edilen koltuk kilometre ile ifade edilen yolcu kapasitesini yüzde 5,4 artırdığını duyurdu. Temmuz- Eylül 2024 döneminde Türk Hava Yolları'nın toplam geliri 2023 yılının aynı döneminin yüksek baz etkisine rağmen yıllık olarak yüzde 4,9 artarak, 6,6 milyar dolara ulaştı. Toplam gelirin yüzde 84'ünü oluşturan yolcu gelirleri Uzak Doğu bölgesinin etkisiyle 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kargo gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artış göstererek, 911 milyon dolar oldu.

Hava taşımacılığında dünya üçüncüsü

Turkish Cargo, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde taşıdığı kargo miktarını 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,8 artırarak, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) eylül ayı verilerine göre yüzde 5,7 pazar payı ile dünyanın en büyük üçüncü hava kargo taşıyıcısı oldu. Üçüncü çeyrekte toplam yolcu ve kargo gelirinin yaklaşık 4,9 milyar doları ihracat geliri olarak kaydedilirken, yılın ilk dokuz ayında THY'nin Türkiye'ye kazandırdığı toplam ihracat tutarı ise 12,9 milyar dolar olarak kayıtlara ulaştı.

Yolcu birim gelirlerindeki rekabet kaynaklı baskı, motor problemleri ve küresel enflasyonun maliyetler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle esas faaliyet karı, Temmuz-Eylül 2024 döneminde 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ortaklığın operasyonal nakit oluşturma gücünü gösteren FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar) ise 2,3 milyar dolar düzeyinde oldu. Aynı dönemde FAVKÖK marjı yüzde 35,2'ye ulaşarak hem tarihi ortalamasının hem de emsallerinin üzerinde kaydedildi.

Envanterdeki uçak sayısı 467 oldu

100. yıl stratejisi çerçevesinde 2033 yılında 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, uçak üretiminde yaşanan darboğaza rağmen yılın ilk dokuz ayında filosunu yıllık oranda yüzde 9 büyüterek uçak sayısını 467'ye çıkarttı. Filosunu genişletirken uçak finansmanında uyguladığı çeşitlendirme stratejisi ile finansman maliyetini ve kur risklerini en aza indirmeyi hedefleyen Türk Hava Yolları, üçüncü çeyrekte 3 adet Airbus A350 uçağı için Çin Yuanı ile borçlanarak bu döviz cinsinde Çin anakarası dışında ilk kez finansman sağlayan hava yolu oldu. Aynı dönemde yakıt verimliliği yüksek 2 adet A321-Neo uçağının finansmanı için ilk kez sürdürülebilirlik bağlantılı kredi kullanan THY, böylece sürdürülebilir finansman alanında da yer edindi.

THY, Airline Economics tarafından üç ayrı finansman ödülüne layık görülmüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY Üçüncü Çeyrekte Karını Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
21:15 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan Mardin’de isyan çağrısı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
09:35 Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimleri uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı
09:35 Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 23:20:37. #1.12#
SON DAKİKA: THY Üçüncü Çeyrekte Karını Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.