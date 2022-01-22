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Ticaret Bakan Yardımcıları, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu heyeti ile bir araya geldi - Son Dakika

Ticaret Bakan Yardımcıları, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu heyeti ile bir araya geldi

22.01.2022 10:21
Ticaret Bakan Yardımcıları, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu heyeti ile bir araya geldi

Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Rıza Tuna Turagay, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı İbrahim El Araby başkanlığındaki Mısır heyetini kabul etti.

Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Rıza Tuna Turagay, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı İbrahim El Araby başkanlığındaki Mısır heyetini kabul etti.

Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Rıza Tuna Turagay, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı İbrahim El Araby başkanlığındaki Mısır heyetini kabul etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) davetlisi olarak Türkiye'de bulunan heyet ile Ticaret Bakanlığında yapılan görüşmeye TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Mısır ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı toplantıda, karşılıklı beklentiler ve bundan sonra atılabilecek adımlar görüşüldü. Görüşmede taraflar, Türk ve Mısırlı iş insanları arasındaki artan diyaloğun ticari ve ekonomik ilişkilere olumlu katkı sağlayarak, her iki halkın refahının artmasına katkıda bulunacağının altını çizdi. Ticaret Bakan Yardımcıları Tuzcu ve Turagay, bu ziyaretlerin karşılıklı olarak sık sık tekrarlanmasının önemini vurguladı.

Görüşmede Ticaret Bakan Yardımcıları ayrıca, Türkiye ve Mısır arasında devam etmekte olan siyasi istişare sürecinin önemini vurgulayarak, bu sürecin ticari ve ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağına olan inançlarını dile getirdi.

Türkiye-Mısır ticaret hacmi yüzde 40'a yakın artış gösterdi

2021 yılında Türkiye'nin Mısır'a ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 44,2 oranında artışla 4,5 milyar dolar, Türkiye'nin Mısır'dan ithalatı ise yüzde 28,4 oranında artışla 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 40'a yakın artış gösterdi. Mısır ile 2007 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması sonrası ticaret hacminde gözlemlenen artış, son yıllarda her iki taraf için de kazançlı bir ticari ortaklığa dönüştü.

Türkiye'den Mısır'a gerçekleşen doğrudan yatırım tutarı 2 milyar doların üzerinde yer alıyor. Tekstil, konfeksiyon, kimyasallar, toptan ve perakende ticaret sektörlerinin en önde olduğu yatırımlar, Mısır'da yaklaşık 80 bin Mısır vatandaşına istihdam sağlıyor.

Öte yandan, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri sektörü de Türkiye ile Mısır arasında potansiyeli yüksek bir işbirliği alanını oluşturuyor. Türk firmaları ayrıca Mısır'da toplamda 1,2 milyar dolar değerinde 27 proje üstlendi. Türk şirketlerinin Mısır'da Kahire Havalimanı terminal binaları inşaatı, enerji nakil hatları ve petro-kimya tesisleri inşaatı gibi yüksek bedelli ve prestijli işler üstlenmiş olmaları, gelecekte alınacak projelerin habercisi olarak görülüyor. - ANKARA

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Türkiye, Mısır, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakan Yardımcıları, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu heyeti ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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