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Ticaret Bakanı: İhracat hedefi 2024'te 267 milyar dolar - Son Dakika
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Ticaret Bakanı: İhracat hedefi 2024'te 267 milyar dolar

Ticaret Bakanı, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda ihracatın 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı: İhracat hedefi 2024\'te 267 milyar dolar
15.12.2023 - 19:09,  Güncelleme: 19:16
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Ticaret Bakanı Bolat:  Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz.

Tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla; aldatıcı reklamlar, indirimli satışlar, fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mesafeli sözleşmeler gibi birçok alanda gerçekleştirilen denetimlerde 2023 yılında toplam 662 milyon TL'yi aşan tutarda idari para cezası uygulanmıştır.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında;  13 Aralık 2023 tarihi itibarı ile Gümrük Muhafaza birimlerince, 4,7 Milyar TL değerinde 11 tonu aşan uyuşturucu madde, 17,2 Milyar TL değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 21,9 Milyar TL değerinde yakalama gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: DHA
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