Türkiye 'nin, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürdüğüne dikkati çeken Muş, "İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Mehmet Muş, Türkiye, İhracat, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Muş, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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