Ticaret Bakanı Muş, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

31.08.2022 11:53
Ticaret Bakanı Muş, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yüzde 7,6'lık ikinci çeyrek büyüme rakamını değerlendirerek, "İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yüzde 7,6'lık ikinci çeyrek büyüme rakamını değerlendirerek, " İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır." ifadesini kullandı.

Muş, sosyal medya hesabından bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürdüğüne dikkati çeken Muş, "İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Mehmet Muş, Türkiye, İhracat, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Muş, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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