Üye Girişi
Bakanlıktan yumurta fiyatında artış şikayetlerine inceleme - Son Dakika

Bakanlıktan yumurta fiyatında artış şikayetlerine inceleme

19.02.2022 10:37
Bakanlıktan yumurta fiyatında artış şikayetlerine inceleme

TİCARET Bakanlığı'nca bazı firmalar tarafından KDV indiriminin olumlu etkisini ortadan kaldırmak amacıyla yumurta satış fiyatlarında artışa gidildiğine ilişkin şikayetler üzerine müfettiş görevlendirildi.

TİCARET Bakanlığı'nca bazı firmalar tarafından KDV indiriminin olumlu etkisini ortadan kaldırmak amacıyla yumurta satış fiyatlarında artışa gidildiğine ilişkin şikayetler üzerine müfettiş görevlendirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Öte yandan, söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikayetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.


YORUMLAR
500
Bakanlıktan yumurta fiyatında artış şikayetlerine inceleme Bakanlıktan yumurta fiyatında artış şikayetlerine inceleme Rize'de içme suyundan alınan KDV yüzde 1'e düşürüldü Rize'de içme suyundan alınan KDV yüzde 1'e düşürüldü Kütahya'da su tüketim bedelindeki KDV oranları yüzde 1'e düşürüldü Kütahya'da su tüketim bedelindeki KDV oranları yüzde 1'e düşürüldü

Katma değer vergisi, Ticaret Bakanlığı, Gazete, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakanlıktan yumurta fiyatında artış şikayetlerine inceleme - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:46 KDV indiriminden önce yumurtaya zam yapılmıştı! Bakanlık müfettişleri dedekif gibi zammı araştıracak
10:44 Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! Video ile duyurdu
10:38 Ferdi kalmak istiyor ama... Fenerbahçe hala kontrat önermedi! Amcası konuştu
10:36 Rus yanlısı iki bölgede seferberlik hali! Donetsk ve Lugansk'ta yetişkin erkeklerin ülkeden ayrılmaları yasaklandı
10:23 Öfkeli anne, 6 bin TL'ye yakın ceza yiyen oğluna çakar lamba ile saldırdı
10:15 Bakırköy'deki çatışma ile ilgili sıcak gelişme! Sarallar'ın 9 üyesi gözaltına alındı
10:07 90 yaşındaki adam sokakta bir kadınla birlikte oldu! İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar
10:05 Estetik mucizesi! Mika Raun estetikle öyle değişti ki, takipçileri bile tanıyamadı
09:59 Skandala devam! Netflix belgeselinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan olarak gösterildi!
09:51 Hırsızlık için girmişlerdi! Kendilerine polis süsü verdiler! Direnen ev sahibini önce kelepçelediler, sonra da katlettiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 11:02:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bakanlıktan yumurta fiyatında artış şikayetlerine inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement