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Mısırlı iş insanları, ticari ilişkileri güçlendirmek için Türkiye'de - Son Dakika

Mısırlı iş insanları, ticari ilişkileri güçlendirmek için Türkiye'de

22.01.2022 10:55
Mısırlı iş insanları, ticari ilişkileri güçlendirmek için Türkiye'de

Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Rıza Tuna Turagay, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı İbrahim El Araby başkanlığındaki Mısır heyetini kabul etti.

Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Rıza Tuna Turagay, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı İbrahim El Araby başkanlığındaki Mısır heyetini kabul etti.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) davetlisi olarak Türkiye'de bulunan heyet ile Bakanlıkta yapılan görüşmeye, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Mısır ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı toplantıda, karşılıklı beklentiler ve atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

Taraflar, Türk ve Mısırlı iş insanları arasında artan diyaloğun ticari ve ekonomik ilişkilere olumlu katkı sağlayarak, her iki halkın refahının artmasına katkıda bulunacağının altını çizdi.

Ticaret Bakan Yardımcıları Tuzcu ve Turagay da ziyaretin karşılıklı olarak sık sık tekrarlanmasının önemine işaret etti.

Görüşmede, Ticaret Bakan Yardımcıları, Türkiye ile Mısır arasında devam eden siyasi istişare sürecinin önemini vurgulayarak, bu sürecin ticari ve ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağına olan inançlarını ifade etti.

Türkiye-Mısır ticaret hacmi

2021'de Türkiye'nin Mısır'a ihracatı, bir önceki yıla oranla yüzde 44,2 artışla 4,5 milyar dolar, Türkiye'nin bu ülkeden ithalatı da yüzde 28,4 artışla 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 40'a yakın artış gösterdi. Mısır ile 2007'de yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması sonrası ticaret hacminde gözlemlenen artış, son yıllarda her iki taraf için de kazançlı bir ticari ortaklığa dönüştü.

Türkiye'den Mısır'a gerçekleştirilen doğrudan yatırım tutarı 2 milyar doların üzerinde bulunuyor. Tekstil, konfeksiyon, kimyasallar, toptan ve perakende ticaret sektörlerinin en önde olduğu yatırımlar, yaklaşık 80 bin Mısır vatandaşına istihdam sağlıyor.

Müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri sektörü de Türkiye ile Mısır arasında potansiyeli yüksek bir iş birliği alanını oluşturuyor. Türk firmaları, Mısır'da toplamda 1,2 milyar dolar değerinde 27 proje üstlendi.

Türk şirketlerin Mısır'da, Kahire Havalimanı terminal binaları inşaatı, enerji nakil hatları ve petro-kimya tesisleri inşaatı gibi yüksek bedelli ve prestijli işler üstlenmiş olmaları gelecekte alınacak projelerin habercisi olarak görülüyor.

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Türkiye, Mısır, dolar, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mısırlı iş insanları, ticari ilişkileri güçlendirmek için Türkiye'de - Son Dakika Ekonomi


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