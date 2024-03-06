Ticaret Borsalarında Ağustos 2023-Ocak 2024 Döneminde 280 Bin Ton Fındık İşlem Gördü

Muğla İŞKUR, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Önemli Adımlar Atıyor

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kadın istihdamı ve iş gücüne katılım oranlarını artırmak için politikalar ve uygulamalarla başarılı sonuçlar elde ediyor. İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması konularında çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılında Muğla İŞKUR, toplam 31 bin 965 kişinin istihdamına aracılık etti, bunlardan 11 bin 339'u kadındı. Muğla İŞKUR, kadınların mesleki becerilerini geliştirmek için İşbaşı Eğitim Programları düzenliyor ve iş arayan kadınları uygun işlere yönlendiriyor. Ayrıca Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile nitelikli kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.