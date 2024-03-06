Ticaret Borsalarında Ağustos 2023-Ocak 2024 Döneminde 280 Bin Ton Fındık İşlem Gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Ocak 2024 döneminde 280 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.
Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, söz konusu 6 aylık dönemde borsalarda 280 bin 352 ton fındık satıldı.
En fazla işlem 77 bin 147 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 54 bin 785 tonla Ordu, 33 bin 66 tonla da Bolu/ Düzce izledi.
GTB'de ise 25 bin 842 ton fındık işlem gördü.
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