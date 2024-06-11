Ticaret Satış Hacmi Nisan Ayında Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarken, bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı. Yıllık bazda artış ise yüzde 2,5 oldu.

TÜİK'in Ticaret Satış Hacim Endeksi Nisan 2024 verileri yayımlandı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 19 azaldı; toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 10,2 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 4,6 azaldı

Ticaret satış hacminin 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldığı belirlendi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 4,7, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,8 azaldı.