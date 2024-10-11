Ticaret ve Perakende Satış Hacminde Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret ve Perakende Satış Hacminde Artış

Türkiye'de ticaret satış hacmi yıllık %5,3, perakende satış hacmi %13,3 arttı.

11.10.2024 10:35
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Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 5,3 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, ticaret satış hacmi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 2,9 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,2 arttı

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,2 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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