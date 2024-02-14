Ticari Süt İşletmeleri Tarafından Toplanan İnek Sütü Miktarı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticari Süt İşletmeleri Tarafından Toplanan İnek Sütü Miktarı Arttı

Ticari Süt İşletmeleri Tarafından Toplanan İnek Sütü Miktarı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından Aralık ayında toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. Aynı dönemde inek peyniri, ayran, yoğurt, içme sütü ve tereyağı üretimi de artış gösterdi.

14.02.2024 10:11  Güncelleme: 10:15
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Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 874 bin 193 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,8 arttı, ayran üretimi yüzde 9,5 arttı, yoğurt üretimi yüzde 3,3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,5 arttı, tereyağı üretimi yüzde 6,9 arttı. Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,7 arttı, ayran üretimi yüzde 8,3 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,5 arttı, tereyağı üretimi yüzde 9 azaldı.

Bir önceki ay 810 bin 149 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında yüzde 7,9 oranında artarak 874 bin 193 ton oldu.

Bir önceki ay 139 bin 158 ton olan içme sütü üretimi Aralık ayında yüzde 4,7 oranında artarak 145 bin 648 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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