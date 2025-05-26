TİGEM'de İlk Hasat Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

TİGEM'de İlk Hasat Başladı

TİGEM\'de İlk Hasat Başladı
26.05.2025 17:13
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Bakan Yumaklı, TİGEM Ceylanpınar'da yılın ilk hasadının başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünyanın tek parçada en büyük tarımsal alanı olan TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yılın ilk hasadına başlandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Alın teri ve emek toprağın bereketiyle buluştu. Dünyanın tek parçada en büyük tarımsal alanı olan TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yılın ilk hasadına başlandı. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TİGEM'de İlk Hasat Başladı - Son Dakika

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