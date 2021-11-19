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TİM'den TEI'ye birincilik ödülü - Son Dakika

TİM'den TEI'ye birincilik ödülü

19.11.2021 15:18
TİM'den TEI'ye birincilik ödülü

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 2020 yılında gerçekleştirdiği satış tutarıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda genel sıralamada 82'nci, sektörel sıralamada 5'inci, Eskişehir genelinde 1'inci oldu.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 2020 yılında gerçekleştirdiği satış tutarıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda genel sıralamada 82'nci, sektörel sıralamada 5'inci, Eskişehir genelinde 1'inci oldu.

TEI'ye ödülü, Eskişehir'de gerçekleştirilen KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı'nda verildi. Programa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TİM Başkanı İsmail Gülle ve davetliler katıldı. TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in katıldığı programda ayrıca "KOBİ'ler Nasıl Marka Olur?" konulu panel düzenlendi. - ESKİŞEHİR

TİM'den TEI'ye birincilik ödülü
TİM'den TEI'ye birincilik ödülü

Eskişehir, Havacılık, Türkiye, TEI, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM'den TEI'ye birincilik ödülü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TİM'den TEI'ye birincilik ödülü - Son Dakika
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