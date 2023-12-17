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TKDK Başkanı: IPARD-III Programı gelecek yıl uygulanacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-III) Programı'nın gelecek yıl ülke genelinde uygulanacağını belirtti. Programın kesinleşmiş bütçesi yaklaşık 555 milyon avro, bunu artırmak için çalışılıyor. IPARD-III ile destek kapsamı genişleyecek ve yeni sektörlere de destek verilecek.

TKDK Başkanı: IPARD-III Programı gelecek yıl uygulanacak
17.12.2023 - 11:06,
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-III) Programı'nın gelecek yıl ülke genelinde uygulanacağını belirterek, "Programın kesinleşmiş bütçesi yaklaşık 555 milyon avro, bunu artırmak için çalışıyoruz." dedi.

Antalyalı, AA muhabirine, ülkenin 2011'den bu yana Avrupa Birliği'nin (AB) aday ülkelere sağladığı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında kırsal kalkınma bileşeni içerisindeki hibe nitelikli fonlardan faydalandığını söyledi.

IPARD ile kırsal bölgelerde yapılacak yatırımlara, AB ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla hibe desteği sağlandığına işaret eden Antalyalı, bu çerçevede 42 ilde 16 farklı sektörde yatırımcılarca hazırlanan projelere yüzde 50-70 destek verildiğini dile getirdi.

Antalyalı, Türkiye'nin, IPARD-I Programı'nda 2017'de yüzde 99,4 bütçe kullanım oranıyla tüm IPA bileşenleri arasında en yüksek fon kullanımı sağlandığına işaret ederek, IPARD-II'de ise sürenin dolmamasına rağmen yüzde 94 kullanım oranına ulaşıldığını bildirdi.

Gelecek yıl ise IPARD-III Programı'nın başlayacağını belirten Antalyalı, şu ifadeleri kullandı:

"Program, ülke genelinde tüm illerde uygulanacak. Programın kesinleşmiş bütçesi yaklaşık 555 milyon avro, bunu artırmak için çalışıyoruz. Programa tahsis edilen bütçeyi artırma konusunda çeşitli uluslararası kuruluşlar ile temaslarımız devam ediyor. Programın 81 ilimizde uygulanabilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlandı. 39 il mesafe, ulaşım kolaylığı ve iş yükü gibi hususlar dikkate alınarak mevcutta uygulanan 42 ilimiz ile eşleştirildi. Yeni açılacak illere ait idari ve proje kontrol süreçleri, bağlı olunan il koordinatörlüklerimiz tarafından yürütülecek."

"Oluşturulan istihdam 100 bine yaklaştı"

Antalyalı, kırsal kalkınma desteklerinin yatırımlar üzerinden planlandığını dile getirerek, hibe desteği verdikleri yatırım projeleriyle ülkenin ekonomisine hem yaratılan istihdam hem de katma değerli ürün üretimi noktasında ciddi katkılar sağladıklarını belirtti.

Şimdiye kadar destekledikleri projelerde oluşturulan istihdamın 100 bine yaklaştığına dikkati çeken Antalyalı, "Yatırımlarımız bireysel yatırım olmanın ötesine geçerek pek çok sektöre de katkı sağlamaktadır. Bu yatırımların ülke ekonomisine çarpan etkisi de çok önemlidir. Türkiye, dinamik insan kaynağı, proje hazırlama ve uygulama kapasitesiyle 81 ilde yapacağı çalışmalarla hem iç pazarına hem de Avrupa ülkeleri piyasasına gıda arzı konusunda önemli katkılar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Desteklerin 81 ilde verilecek olmasını AB için de önemli bir kazanım olarak nitelendiren Antalyalı, kaynakların verimli şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

IPARD-III ile desteğin kapsamı genişleyecek

Antalyalı, 7 yıl boyunca uygulanacak IPARD-III programı için ilk çağrı ilanının hazırlıklarını planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"IPARD-III Programı kapsamında, önceki programlarda desteklediğimiz alanlara ilaveten birçok yeni sektörü de portföyümüze dahil edeceğiz. Program kapsamında belediyelerimiz ve özel idarelerimizin de faydalanıcısı olacakları kırsal altyapı yatırımlarına destek verilecek. Bu bağlamda, belediyelerimiz ve özel idarelerimizin faydalanıcısı olacakları kırsal altyapı yatırımları, hayvancılık yatırımlarında yem bitkileri üretiminin desteklenmesi, alternatif gübre kaynağı olarak solucan gübresi üretimi, tamir ve bakım istasyonları ile organik tarım ve tuzlu sularda su ürünlerinin üretimi gibi birçok yeni başlıkta destek vereceğiz."

Kaynak: AA
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