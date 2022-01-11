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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan ÇTB'ye ziyaret sözü - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan ÇTB'ye ziyaret sözü

11.01.2022 14:53
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan ÇTB'ye ziyaret sözü

SAMSUN (İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ile görüşmesinde, ÇTB binasında tamamlanan tadilat aşamalarının ardından yenilenen hizmet binasını en kısa sürede ziyaret etme sözü verdi.

SAMSUN (İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ile görüşmesinde, ÇTB binasında tamamlanan tadilat aşamalarının ardından yenilenen hizmet binasını en kısa sürede ziyaret etme sözü verdi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ülke ekonomisinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile Çarşamba'nın ticari hayatına yansımalarına dair konuların istişare edildiği ziyaretin ardından TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ile görüşerek, Çarşamba Ticaret Borsası binasında tamamlanan tadilat aşamalarının ardından yenilenen hizmet binasını ziyaret etmek ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Samsun Ticaret Borsası'nın yeni binasının açılışı sebebiyle en kısa sürede oda ve borsalara ziyarette bulunacağını ifade etti.

Yılmaz, Çarşamba'ya ve borsa üyelerine yenilenmiş bir hizmet binası kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade ederek, yeni hizmet binasının finansmanında vermiş olduğu desteklerinden dolayı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerini iletti. - SAMSUN

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Kazım Yılmaz, Çarşamba, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan ÇTB'ye ziyaret sözü - Son Dakika Ekonomi


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