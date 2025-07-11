TOBB Başkanı Suriye ile Ticari İlişkileri Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TOBB Başkanı Suriye ile Ticari İlişkileri Görüştü

TOBB Başkanı Suriye ile Ticari İlişkileri Görüştü
11.07.2025 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hisarcıklıoğlu, Suriye ile ticaret ilişkilerini geliştirmek amacıyla Şam'da görüşmeler yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri görüştü.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB heyeti, Türkiye ve Suriye'nin ticari ilişkilerini geliştirmek, bu ülkenin sanayi ve ticari altyapısının yeniden inşasını görüşmek amacıyla Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet, Şara ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Suriye ekonomik ilişkileri, işbirliği fırsatları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, görüşmenin çok verimli geçtiğine işaret ederek, "İki ülke arasında yapılabilecek ticari işbirliği çalışmalarını ele aldık, Türk şirketleriyle işbirliği yapmak istediklerini ifade ettiler. Ticari ve ekonomik ilişkilerin hızla artacağına inanıyorum. Türkiye, komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki normalleşme sürecini memnuniyetle takip ettiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriye içindeki birlik ve beraberliğin tesis edilmesi için atılan adımları takdir ediyoruz. Ekonomik kalkınma yönündeki çabaların başarısı için bizler de destek vereceğiz. TOBB olarak Suriye ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için buradayız. 'Suriye'nin yeniden imarına nasıl destek verebiliriz, özel sektörü ve girişimciliği nasıl yeniden ayağa kaldırabiliriz, iki ülke ticaret hacmini nasıl geliştirebiliriz', bunları görüştük. Başta altyapı, inşaat, enerji, gıda, lojistik gibi birçok sektörde Türk firmaları önemli rol üstlenebilir."

"Deneyimlerimizi Suriye'ye taşımak istiyoruz"

Hisarcıklıoğlu, Suriye'nin geleceğinin inşası için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını vurgularken, Türk iş dünyası olarak özellikle OSB ve kara gümrük kapılarının modernizasyonu alanlarındaki tecrübelerini aktarabileceklerini, bu konularda ortak çalışmalar yapılabileceğini bildirdi.

Türkiye genelinde 400'den fazla OSB bulunduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Bu bölgelerde yer alan firmalar, toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor ve yaklaşık 2,7 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye bu OSB modeli sayesinde bir sanayi ülkesi oldu. Benzer şekilde Türkiye'deki kara gümrük kapıları oda-borsa camiası tarafında modernize edildi. Birleşmiş Milletler tarafından da dünya çapında en iyi proje olarak seçildi ve örnek gösterildi. Daha verimli ve etkin çalışmaya başlayan kara gümrük kapılarımızda geçiş hacmi katlanarak artarken ihracat yapan firmalarımızın navlun masrafları azaldı. Tüm bu deneyimlerimizi Suriye'ye taşımak istiyoruz. Bunun için teknik çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu noktada bir çalışma grubunun kurulması gerektiğini ikili görüşmelerde aktardık." değerlendirmesinde bulundu.

"Taşımacılık faaliyetleri ivme kazandı"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Suriye arasındaki taşımacılık faaliyetlerinin son dönemde ivme kazandığını ve bölgedeki ticaretin canlandığını belirterek, Türkiye'den Suriye'ye bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 110 bin taşıma gerçekleştirildiğini aktardı.

Türkiye'de Suriyelilerin kurduğu 30 binden fazla şirket bulunduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bunların 6 bini imalat sanayi firması. Türkiye'nin Suriye ile ticareti, iç savaş döneminde 2,5 milyar dolardan 486 milyon dolara gerilemişti. Ancak sonraki yıllarda Türkiye'de kurulan Suriyeli şirketlerin katkısıyla savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen yeniden 2,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2024 itibarıyla Suriye'nin en büyük ticaret partneri Türkiye oldu. Bunda Suriyeli girişimcilerin büyük katkısı var. Yeni dönemde Türkiye ve Suriye'nin daha fazla işbirliği gerçekleştirmesinde bu durum büyük avantaj sağlıyor."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Türkiye, Suriye, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Suriye ile Ticari İlişkileri Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:41
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:48:12. #7.11#
SON DAKİKA: TOBB Başkanı Suriye ile Ticari İlişkileri Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.