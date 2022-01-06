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TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika

TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı

06.01.2022 09:56

Yerli otomobil TOGG, dünyanın en büyük teknoloji fuarında görücüye çıktı. ABD'de düzenlenen CES fuarında TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş başarılı bir sunum gerçekleştirdi. Karakaş'ın gözyaşları ise geceye damga vurdu. Karakaş "Çok heyecanlıyız 3 sene önce burayı ziyaret ettiğimizde 'Buraya gelmeliyiz' demiştim, geldik. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemeye geldik." sözlerine yer verdi.

ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'e vizyon otomobiliyle katılan TOGG, yeniliklerini ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna duyurdu.

Basın toplantısında konuşan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirket olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" dedi.

Gurur günü! TOGG, ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş gözyaşlarına boğuldu

"BURAYA GELMELİYİZ DEMİŞTİM VE GELDİK"

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni Sedan modelinin tanıtıldığı fuarda Karakaş yaptığı sunum sonrası duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı. Karakaş, "Çok heyecanlıyız 3 sene önce burayı ziyaret ettiğimizde 'Buraya gelmeliyiz' demiştim, geldik. Bakın burada 700 kişi var, 700 kişi gece gündüz çalışıyor. Yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik ve oyunun içerisine dahil olduk, hızla da ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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