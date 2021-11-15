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TOKİ Beyşehir'e 413 konut daha inşa edecek - Son Dakika

TOKİ Beyşehir'e 413 konut daha inşa edecek

15.11.2021 11:28
TOKİ Beyşehir'e 413 konut daha inşa edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından emekliler için Konya'nın Beyşehir ilçesinde 413 konut daha inşa edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından emekliler için Konya'nın Beyşehir ilçesinde 413 konut daha inşa edilecek.

Emekliler için üretilecek konutların yapımı için hazırlanan proje TOKİ Başkanlığı tarafından 7 Aralık 2021 günü saat 14.30'da ihaleye çıkarılacak. İşi üstlenecek inşaat firması, Hacıakif konutlarının yapımını yer tesliminin ardından 550 günlük takvim içerisinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim edecek. Projede, tünel kalıp sistemi ile 413 konutun yanı sıra 16 dükkan inşaatı, altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor. Büyük bölümü Beyşehir Gölü manzarasına da sahip olacak olan Yeni Devlet Hastanesine yakın bir alanda yapılacak emeklilere yönelik konut projesinde konutlar Selçuklu mimarisinde yatay olarak inşa edilecek.

Konutlar 2+1 ve 3+1 olarak yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ Başkanlığı, Beyşehir merkezde Avşar Mahallesinde bugüne kadar 2 etapta toplu konutlar üretmişti. 3.etap projesi çerçevesinde ise halen aynı bölgede konutların yapım çalışmaları devam ediyor. - KONYA

TOKİ Beyşehir'e 413 konut daha inşa edecek

İnşaat, Aralık, Konya, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOKİ Beyşehir'e 413 konut daha inşa edecek - Son Dakika Ekonomi


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