Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı - Son Dakika
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Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı

13.04.2022 00:59
Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı

Ciro endeksi, 2022 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı.

Ciro endeksi, 2022 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,6, inşaat ciro endeksi yüzde 55,2, ticaret ciro endeksi yüzde 94,1, hizmet ciro endeksi yüzde 119,6 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 7,9 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Şubat ayında aylık yüzde 7,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,3, inşaat ciro endeksi yüzde 2,7, ticaret ciro endeksi yüzde 9,4, hizmet ciro endeksi yüzde 6,1 arttı. - İSTANBUL

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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 6,2 arttı Perakende satış hacmi yıllık yüzde 6,2 arttı Sanayi üretimi yüzde 13,3 arttı Sanayi üretimi yüzde 13,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı - Son Dakika


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