Toroslar EDAŞ Hatay'a 8 yılda 1.5 milyar liralık yatırım yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Toroslar EDAŞ Hatay'a 8 yılda 1.5 milyar liralık yatırım yaptı

15.06.2022 21:43
Toroslar EDAŞ Hatay'a 8 yılda 1.5 milyar liralık yatırım yaptı

Hizmet verdiği tüm illerde kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Toroslar EDAŞ, Hatay'daki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana aralıksız devam ediyor.

Hizmet verdiği tüm illerde kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Toroslar EDAŞ, Hatay'daki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana aralıksız devam ediyor.

Toroslar EDAŞ elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013'ten 2021 yılı sonuna kadar, Hatay özelinde 1 milyar 500 milyon lira (2021-Haziran fiyatlarıyla) tutarında yatırım gerçekleştirdi. Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinciyle çalışmalarını sürdüren şirket, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, ayrıca şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.

Şirketin çalışmaları hakkında şu bilgiler verildi:

1.5 milyar lira tutarındaki yatırımlara ek olarak şirket, 2017-2021 yıllarını kapsayan dönemde 82 milyon lirayı aşkın bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmaları kapsamında 27 bin 432 kilometre havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 33 bin 316 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi. Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3'üncü şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirket, devir tarihinden bu yana Hatay'ın gücüne güç kattı.

Yer altı şebeke uzunluğu 4,5 katına çıkarıldı, 330 bine yakın arıza giderildi

Toroslar EDAŞ bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 345, trafo kurulu gücü ise yüzde 55 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu. Bu kapsamda Hatay'a 819 megavat kurulu gücünde olan bin 278 adet trafo, bin 861 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 980 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, bin 666 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 616 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurları elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi. Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan şirket, 8 yıldır hizmet verdiği Hatay'da 331 bin 507 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.

8 milyonu aşkın müşteri talebi karşılandı

Şirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü.

Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintileri dikkatle gerçekleştiren şirket, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesinde paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerine de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti.

Şirket, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 375 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Müşteriler için geliştirilen farklı kanallar olan; 186 Çağrı Merkezi, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, Toroslaredas.com.tr Web Sitesi, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve sosyal medya kanallarında olmak üzere gelen toplam 8 milyon 146 bin başvuru değerlendirilerek müşterilerin talepleri karşılandı. - HATAY

Toroslar EDAŞ Hatay'a 8 yılda 1.5 milyar liralık yatırım yaptı
Toroslar EDAŞ Hatay'a 8 yılda 1.5 milyar liralık yatırım yaptı
Toroslar EDAŞ Hatay'a 8 yılda 1.5 milyar liralık yatırım yaptı
Toroslar EDAŞ Hatay'a 8 yılda 1.5 milyar liralık yatırım yaptı
Toroslar EDAŞ Hatay'a 8 yılda 1.5 milyar liralık yatırım yaptı
Toroslar EDAŞ Hatay'a 8 yılda 1.5 milyar liralık yatırım yaptı

YORUMLAR
500
Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay'da Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay'da Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası Hatay'da Atatürk büstü ile dolunay manzarası
Kaynak: İHA

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toroslar EDAŞ Hatay'a 8 yılda 1.5 milyar liralık yatırım yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:55 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 22:18:23. #1.13#
SON DAKİKA: Toroslar EDAŞ Hatay'a 8 yılda 1.5 milyar liralık yatırım yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement