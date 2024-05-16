Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ Bartın, Kilis ve Kırıkkale'yi aydınlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ Bartın, Kilis ve Kırıkkale'yi aydınlattı

Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ Bartın, Kilis ve Kırıkkale\'yi aydınlattı

Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, Bartın, Kilis ve Kırıkkale'de yapılan bakım ve yatırımlarla sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağladı. Kilis'te 1298 trafo ve 3 bin 807 kilometre hat uzunluğunda çalışmalar gerçekleştirildi. Bartın'da ise 1522 trafo ve 7 bin 451 kilometre hat uzunluğunda bakım yapıldı. Kırıkkale'de ise 1771 trafo ve 8 bin 391 kilometre hat uzunluğunda çalışmalar gerçekleştirildi.

16.05.2024 12:10
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Dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile elektrik dağıtımını gerçekleştiren Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve Başkent EDAŞ yılın ilk çeyreğinde yaptığı bakım ve yatırımlarla Bartın, Kilis ve Kırıkkale'yi aydınlattı.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, Kilis'te yılın ilk 3 ayında 1298 trafo ve 3 bin 807 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Kilis'in Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 542 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 10 trafo ve 2 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Bununla birlikte kentte 134 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Hizmet bölgesindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2024'ün ilk çeyreğinde de enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ile iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme işlemlerini bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.

Başkent EDAŞ da Bartın'da hizmet verdiği 1522 trafo ve 7 bin 451 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Bartın'ın Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde 930 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 7 trafo ve 20 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 228 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Kentte hizmet verdiği 149 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 12 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 391 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 6 elektrik panosu ile 5 trafo montajı da tamamlandı.

Şirket ayrıca Kırıkkale'de hizmet verdiği 1771 trafo ve 8 bin 391 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını devreye aldı.

Kentin Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt yerleşim yerlerinde 1045 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 13 trafo ve 14 adet dağıtım merkezini de elden geçirdi. Kentte 348 kilometrelik hattın bakımı da tamamlandı.

Hizmet bölgesindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla yılın ilk çeyreğinde enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ile iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme işlemlerini bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ Bartın, Kilis ve Kırıkkale'yi aydınlattı - Son Dakika

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