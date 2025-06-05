Toroslar ve Başkent EDAŞ, Gaziantep, Osmaniye, Karabük ve Çankırı'da enerji altyapısını güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Toroslar ve Başkent EDAŞ, Gaziantep, Osmaniye, Karabük ve Çankırı'da enerji altyapısını güçlendiriyor

05.06.2025 11:24
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Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, ocak-mart dönemide Gaziantep, Osmaniye, Karabük ve Çankırı'da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, ocak-mart dönemide Gaziantep, Osmaniye, Karabük ve Çankırı'da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te hizmet verdiği 10 bin 845 trafo ve 26 bin 381 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yürüttü, Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde toplamda 2 bin 446 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı.

Toroslar EDAŞ, bu dönemde 69 trafo ile 12 pano ve 31 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirirken, 344 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, 2025'in ilk üç ayı için belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirirken, hizmet verdiği 942 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına 29 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 498 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 30 yeni elektrik panosu ve 18 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de ise, hizmet verdiği 3 bin 122 trafo ve 13 bin 268 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde toplamda 2 bin 653 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 10 pano, 34 trafo ve 16 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 294 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Toroslar EDAŞ, 2025'in ilk üç ayı için belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 269 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 10 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 567 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 21 yeni elektrik panosu ve 12 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Başkent EDAŞ, Çankırı ve Karabük'te çalışmalarını sürdürdü

Başkent EDAŞ da Çankırı'da hizmet verdiği 2 bin 88 trafo ve 10 bin 125 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde toplamda 414 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlayan Başkent EDAŞ, 62 trafo ve 14 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 630 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, 2025'in ilk üç ayı için belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği yaklaşık 148 binden fazla müşteriye kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 5 kilometrelik yeni kablo döşeyerek altyapısını güçlendirdi.

Öte yandan Başkent EDAŞ, Karabük'te hizmet verdiği 1777 trafo ve 7 bin 871 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yürüttü. Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde toplamda 1666 aydınlatma armatürünün bakımını tamamlayan şirket, 12 pano, 20 trafo ve 2 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 191 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Başkent EDAŞ, söz konusu dönem için belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği yaklaşık 180 bin müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 8,5 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 50 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Osmaniye, Toroslar, Çankırı, Karabük, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toroslar ve Başkent EDAŞ, Gaziantep, Osmaniye, Karabük ve Çankırı'da enerji altyapısını güçlendiriyor - Son Dakika

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