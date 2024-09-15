Toyota IAA Transportation Fuarı'nda

Ekonomi

Toyota, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek IAA Transportation Fuarı'nda ticari araçlardaki büyümesini ve sektöre sunduğu yenilikçi çözümleri sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024 IAA Transportation Fuarı, 16 Eylül'de basın günüyle başlayacak ve 22 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Toyota, ilk kez katılacağı fuarda, 700 metrekarelik standında hem mevcut hem de yenilikçi ticari araç çözümlerini tanıtarak, sektördeki iddiasını ortaya koyacak. Stantta, markanın giderek genişleyen ve yenilenen ticari araç ürün gamı eksiksiz olarak sergilenecek.

Toyota standında Türkiye'de henüz satışa sunulan yeni Proace City'nin yanı sıra bu yıl içerisinde ülkemizde de satışa sunulacak MDV segmentindeki yeni Proace modeli de stantta yer alacak.

Hilux, 48V hibrit sistemiyle fuarda sergilenecek. Hilux 48V sahip olduğu hibrit sistemiyle, üstün off-road özelliklerini koruyarak daha fazla verimlilik ve şehir içerisinde ekstra konfor sağlayacak.

Fuarda sergilenecek yeniliklerden bir diğeri ise Toyota'yı ilk kez büyük ticari araç segmentine sokan Proace Max olacak. Kompakt (LCV) ve orta ölçekli (MDV) ticari araç pazarlarında rekabet gücünü kanıtlamış olan Toyota, böylece tüm hafif ticari araç segmentlerinde varlık gösterecek.

Toyota standının bir bölümü de, markanın hidrojen mobilite çözümlerine ayrılacak. Bu alanda, hidrojen yakıt hücreli Hilux prototipi, kamyonlar, otobüsler ve yakıt hücresi sistemleri sergilenecek.