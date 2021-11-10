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Trabzon'da fırtına - Son Dakika

Trabzon'da fırtına

10.11.2021 21:06

Trabzon'da fırtına Hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri aksarken, hamsinin fiyatı da tekneler denize açılamayınca ikiye katladı Bazı balıkçı esnafı özellikle hamsinin az olmasından dolayı dükkanını açmadı Doğu Karadeniz'de fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Trabzon'da fırtına

Hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri aksarken, hamsinin fiyatı da tekneler denize açılamayınca ikiye katladı

Bazı balıkçı esnafı özellikle hamsinin az olmasından dolayı dükkanını açmadı

TRABZON - Doğu Karadeniz'de fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri aksarken, balıkçı tekneleri de denize açılamadı. Bu durumdan en çok hamsi fiyatları etkilenirken, bir kaç gün önce tezgahlarda kilosu 10 TL'den satılan hamsi bugün itibariyle fiyatı katlanarak 20 TL'ye kadar çıktı.

Trabzon Toptancı Balık Hali'ne bugün itibariyle hava muhalefeti yüzünden fazla miktarda balık gelmezken özellikle hamsinin durumu hem balıkçı esnafını hem de vatandaşı üzdü. Havanın rüzgarlı olması denizdeki dalga boyu büyüklüğü balıkçı teknelerini limanda demirlemeye zorlarken, bu durumdan hem balıkçılar hem de vatandaşlar olumsuz etkilendi.

Birkaç gün öncesine kadar kilosu 7,5-10 TL arasında satılan hamsi bugün itibariyle hava muhalefetine takılarak tezgahlarda kilosu 15-20 TL'den satılıyor. Hava muhalefeti nedeniyle diğer balık çeşitlerinin de fiyatları yükseldiği gözlenirken balık olmayışından dolayı da bazı balıkçı esnaflarının da dükkanlarını açmadığı görüldü.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hava muhalefeti nedeniyle az gelen hamsinin fiyatı yükseldiğini belirterek "Hamsi hava muhalefetinden dolayı fiyatı biraz pahalı. İki gün önce 10 TL'ye satıyorduk bugün itibariyle ise kilosunu 20 TL'den satıyoruz. Dolayısıyla az gelince fiyatı da artmış oldu. Bu sezon hamsinin fiyatı 10 TL'den aşağıya pek düşmedi. Soğuklar başlayınca hamsi daha da yağlandı, lezzetlendi şu an tam yenme zamanı. İri mezgit 50 TL, ince mezgit 25-30 TL, istavrit 15 TL, çinekop 70 TL, çingene palamudu 30 TL. Vatandaşlar genelde hamsi, istavrit ve mezgiti daha çok tercih ediyor. Sezon olarak iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı'da balığın az gelmesinden dolayı bazı esnafların dükkanını açamadığını ifade ederek "Hava estiği için hale balık fazla gelmedi. Hamsinin kilosu bugün 20 TL, istavrit 20 TL, iri mezgit 50 TL. Dolayısıyla bu balık çeşitlerinden başka da pek balık gelmedi. Hava muhalefetinden dolayı balık yok. Birkaç gün önce hamsi 10-15 TL arasında değişiyordu. Bugün ilk kez bu kadar palandı. Sezon olarak hamsi iyi idi . Vatandaş bu sezon balık yedi diyebilirim. Toptancı Balık Hali'ne fazla miktarda balık gelmediği için bazı esnaf arkadaşlarımız balık alamadığından dükkanını açmadı. Hava estiği için balık gelmiyor dolayısıyla satacak balık olmadığından dükkanların bazıları da kapalı" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu'da balık fiyatlarının tıpkı borsa gibi inişli çıkışlı seyir ettiğini ifade ederek "Hava şartlarından dolayı tekneler limandan pek çıkmadı. Dolayısıyla balık fiyatları da ister istemez arttı diyebiliriz. Hamsinin az oluşu etiketlere yansıyor. İki gün hamsi 10 TL idi şuanda 15-20 TL arasında. Vatandaş fiyat karşısında tabi ki şaşırıyor. Deniz aynı borsa gibi balık çok olunca fiyatlar aşağıya gelir az olunca yukarı çıkar. Hamsi sadece Trabzon'la sınırlı değil Türkiye'nin hemen hemen her iline bunun yanı sıra dışarıya da ihraç ediliyor. İstavrit 15-20 TL, barbun 40-60 TL, sargan 50 TL, mezgit 20-80 TL arası. Balıklar miktar olarak az olduğundan fiyatı biraz yukarı tırmanmış durumda" şeklinde konuştu.

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Trabzon'da fırtına
Trabzon'da fırtına
Trabzon'da fırtına
Trabzon'da fırtına

Doğu Karadeniz, Türk Lirası, Fırtına, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da fırtına - Son Dakika Ekonomi


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