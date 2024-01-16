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TSKB, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yeni okul kütüphaneleri açtı - Son Dakika
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TSKB, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yeni okul kütüphaneleri açtı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta iki yeni okul kütüphanesi açtı. Banka, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla zengin bir kitap koleksiyonunun yanı sıra çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlayacak çeşitli akıl oyunları ve eğitim destek araçlarını da içeren zenginleştirilmiş okul kütüphaneleri (Z-Kütüphane) kurmaya devam ediyor. TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, 2025'e kadar 11 ilde 11 zenginleştirilmiş okul kütüphanesi açma sözü verdiklerini ve kısa bir süre içinde bölgeye üç okul kütüphanesi kazandırdıklarını belirtti.

TSKB, Gaziantep ve Kahramanmaraş\'ta yeni okul kütüphaneleri açtı
16.01.2024 - 12:01,
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta iki yeni okul kütüphanesi açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, nitelikli kalkınma ve sürdürülebilir gelecek vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam eden TSKB, deprem bölgelerinde yeniden toparlanmaya dönük çalışmalarını sürdürüyor.

TSKB, geçen yıl Adıyaman Gölbaşı'na kazandırdığı okul kütüphanesinden sonra bu yıl Gaziantep'in Nurdağı ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçelerinde iki ayrı kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılında "11 ilde 11 kütüphane" hedefiyle yola çıkan banka, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla zengin bir kitap koleksiyonunun yanı sıra çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlayacak çeşitli akıl oyunları ve eğitim destek araçlarını da içeren zenginleştirilmiş okul kütüphaneleri (Z-Kütüphane) kurmaya devam ediyor.

Açıklamada kütüphanelerin açılış törenindeki konuşmasına yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, 2025'e kadar 11 ilde 11 zenginleştirilmiş okul kütüphanesi açma sözü verdiklerini ve kısa bir süre içinde bölgeye üç okul kütüphanesi kazandırdıklarını belirterek, "Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiğimiz kütüphane açılışlarının öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Diğer illerimizdeki kütüphaneleri de tamamlayarak daha fazla öğrencimizin geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgelerinde toparlanmaya destek vermek amacıyla büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ettiklerini aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Banka olarak ilk günden beri gerek insani yardımlarımız gerek sürdürülebilir finansman olanaklarımızla bölgemizle yakın temas halindeyiz. Sosyal sorumluluk projelerimizle de bölgenin iyileşmesine katkı sunuyoruz. 11 şehrimizde çocuklarımızın geleceğine katkıda bulunma amacıyla zenginleştirilmiş okul kütüphaneleri açma projemizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta açtığımız kütüphaneler gençlerimizin ve öğrencilerimizin yolunu aydınlatmaya, onlara umut olmaya devam edecek. 2025 yılına kadar 8 ilimizdeki kütüphaneleri de tamamlayarak daha fazla öğrencimizin geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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