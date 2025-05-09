TSKB Malatya'ya Desteğini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TSKB Malatya'ya Desteğini Açıkladı

TSKB Malatya\'ya Desteğini Açıkladı

Murat Bilgiç, Malatya sanayisine finansman ve yeşil dönüşüm desteği sözü verdi.

09.05.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyareti sırasında deprem sonrası toparlanma sürecindeki Malatya sanayisine finansman ve yeşil dönüşüm desteği sözü verdi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, beraberindeki heyetle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti. Bilgiç'e ziyarette İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ozan Uyar ve İş Bankası Malatya Şube Müdürü Verda Kadıoğlu da eşlik etti. Heyet, Malatya TSO'yu ziyaret ederek Başkan Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Malatya TSO Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyelerinin de katıldığı görüşmede, Malatya sanayisinin mevcut durumu, firmaların finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar ve Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat sürecine hazırlık kapsamında ihracatçılara yönelik destekler ele alındı.

TSO üyeleri için TSKB'den pozitif yaklaşım talep eden Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "6 Şubat'ta büyük depremler yaşamış Malatya olarak ayağa kalkma mücadelesi veriyoruz. Şehrimiz sanayisi bölgesinde gelişime açık bir sanayi alanı. Bu gelişim elbette finansal desteklerle olacaktır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın sanayi kuruluşlarına sağladığı desteği önemsiyoruz. Malatya'mıza pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca 2026 yılında tamamen uygulanmaya başlanacak olan Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi, özellikle AB ülkelerine ihracat yapan firmalarımızı yakından ilgilendiriyor. Üretim sahalarını Yeşil Mutabakata hazırlayan ihracatçı üyelerimize daha kapsamlı desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç ise banka olarak destek verdikleri öncelikli alanların iklim değişikliği ile mücadele, düşük karbon ekonomisine geçiş, nitelikli insan kaynağının korunması ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, Malatya TSO üyelerine pozitif yaklaşacaklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Murat Bilgiç, Ekonomi, malatya, Deprem, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSKB Malatya'ya Desteğini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:13:56. #7.12#
SON DAKİKA: TSKB Malatya'ya Desteğini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.