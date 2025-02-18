TSKB Sürdürülebilirlikte Global 100 Listesi\'nde

Ekonomi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, sürdürülebilir finansman alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, "Ayrıca, Corporate Knights'ın hazırladığı 2025 Global 100 Listesi'ne Türkiye'den giren tek banka olarak, sürdürülebilirlik alanındaki performansımızla dünya genelinde öncü bankalar arasında yer aldık." dedi.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, 75. kuruluş yılı kapsamında İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek, bankanın bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerin yanı sıra 2024'ü değerlendirdi, 2025 yılı hedeflerini paylaştı.

Türkiye'nin çok yönlü kalkınması için 1950'den bu yana ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel değer üreterek TSKB etkisini her geçen gün büyüttüklerini ifade eden Bilgiç, planlı kalkınma döneminde kurulduklarını hatırlatarak, aradan geçen süreçte, ülke sanayisinde pek çok ilke imza attıklarını söyledi.

Bilgiç, TSKB'nin 75 yıldır Türkiye'de yerli üretim ve sanayinin desteklenmesinde aktif rol oynadığını, aynı zamanda hisse senedi ve tahvillerin halka arzlarına aracılık ederek sermaye piyasasının gelişmesine katkı sunduklarını belirtti.

Türkiye ve dünya ekonomisinde 2024'te yaşananları değerlendiren Bilgiç, TSKB'nin geçen yıl başarılı bir dönem geçirdiğini belirterek, bu dönemde bankanın aktif büyüklüğünü, yüzde 30,7 artışla 231,3 milyar liraya, kredilerini ise yüzde 11,6 artışla 166,4 milyar liraya yükselttiklerini ifade etti.

Bilgiç sözlerine şöyle devam etti:

"Yıl içinde 1,8 milyar dolar uzun vadeli nakit kullandırımı gerçekleştirerek iklim ve deprem finansmanı, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, üretim sektörü ve kadın istihdamı, yeni teknoloji yatırımları gibi kapsayıcı ve stratejik kalkınma alanlarına desteğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürdük. Aynı zamanda, bugüne kadar finansmanını üstlendiğimiz 421 yenilenebilir enerji projesi ile Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyoruz."

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı kredilerin toplam kredi portföylerindeki oranını yüzde 92'ye çıkarırken, 2030 hedefleri olan 10 milyar dolar SKA finansmanının yüzde 52'sini tamamladıklarını aktaran Bilgiç, uluslararası kuruluşlardan sağlanan 1,7 milyar dolarlık fon ve eurobond ihraçlarıyla finansal yapılarını güçlendirdiklerini belirtti.

"SKA bağlantılı kredi oranı yüzde 92 oldu"

Geçen yıl net dönem karlarını yıllık yüzde 44 artışla 10,1 milyar liraya çıkararak yüzde 38,5 özkaynak karlılığı ve yüzde 6,3 net faiz marjına ulaştıklarını bildiren Bilgiç, ayrıca 300 milyon lira ilave serbest karşılık ayırarak güçlü aktif kalitelerini koruduklarını anlattı.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, 2024 yılında SKA bağlantılı kredi oranlarının yüzde 92, iklim ve çevre odaklı SKA bağlantılı kredi oranlarının ise yüzde 58 olarak gerçekleştiğini belirterek, "10 milyar doları SKA bağlantılı kredi hedefimizin yüzde 52'sini ve 4 milyar dolar iklim finansmanı hedefimizin yüzde 18'ini tamamladık. Sürdürülebilir finansman alanında önemli ilerlemeler kaydettik. Ayrıca, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (ICMA) prensiplerine uygun olarak Sürdürülebilir Finans Çerçevesi'ni yenileyerek Türkiye'de geçiş finansmanı kapsamında ikinci taraf görüşü alan ilk kurum ve Corporate Knights'ın hazırladığı 2025 Global 100 Listesi'ne Türkiye'den giren tek banka olarak, sürdürülebilirlik alanındaki performansımızla dünya genelinde öncü bankalar arasında yer aldık." diye konuştu.

Geçen yıl Dünya Bankası ile 155 milyon dolar tutarında bir kredi sözleşmesi imzalayarak, dünya genelinde kredi ile finanse edilen ilk ve yeşil dönüşümü odağına alan girişim sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu'nu kurduklarına işaret eden Murat Bilgiç, "Bu fonla, firmalara sermaye artışı yöntemiyle azınlık ortak olarak destek sağlayarak ülkemizin 2053 Net Sıfır hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Türkiye Yeşil Fonu ile firmaların yeşil dönüşüm yolculuklarında etkin rol üstlenirken, sermaye piyasaları yoluyla iklim finansmanı kaynaklarının çeşitliliğini, miktarını ve çarpan etkisini artırmayı hedefliyoruz. TSKB olarak, Türkiye Yeşil Fonu gibi yenilikçi kaynaklarla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nitelikli ve çok boyutlu katkı sunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bilgiç, 2024 yılında Türkiye'nin 23 şehrinde ve iki ülkede gerçekleştirdikleri 150'yi aşkın projeyle danışmanlık faaliyetlerini genişletmeye ve derinleştirmeye devam ettiklerini dile getirerek, "Finansal danışman, mühendis ve ekonomistlerden oluşan uzman ekiplerimizle sunduğumuz fizibilite ve şirket değerleme çalışmaları, finansal strateji raporları, enerji verimliliği analizleri ve makroekonomi danışmanlığı gibi hizmetlerle iş dünyası ve kamu sektörü için stratejik ve katma değerli çözümler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Bilgiç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde eğitimi desteklemek amacıyla başlattıkları "11 İlde 11 Kütüphane" projesi kapsamında 2 yıl içinde 9 kütüphane açtıklarını, son olarak Malatya ve Elazığ'daki kütüphanelerle taahhütlerini tamamlayacaklarını belirterek, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliğiyle yürütülen "Yarının Kadın Yıldızları Eğitim Destek Fonu" kapsamında şimdiye kadar 107 genç müzisyene destek olduklarını söyledi.

Bankanın 75. yılında, okul öncesi eğitime ve kadınların ekonomiye aktif katılımına destek vermek amacıyla "TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı" projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Bilgiç, "Kilis Öncüpınar İlkokulunda açılışını yaptığımız ilk ana sınıfımızda, çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimini destekleyecek özel öğrenim alanları oluşturduk. 2025 yılı boyunca ihtiyaçları gözeterek farklı illerde açacağımız yeni ana sınıflarıyla nitelikli eğitime ve kadın istihdamına katkımızı büyütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.