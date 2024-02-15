TTK\'ya 920 kişi işbaşı yaptı

Ekonomi

Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, TTK'ya 920 kişinin işbaşı yaptığını duyurdu.

Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) başlayan işçi sayıları ile ilgili bilgi verdi.

Yeşil, "Bugün ayın 15'i itibariyle biliyorsunuz alım süreçleri A-B-C grupları olarak ayrıldı. A grubunda 373 arkadaşımız eğitimini almak için iş başı yaptı. Devam eden süreçte de B grubu arkadaşlarımız bugün itibariyle işbaşı yaptılar. İş yerlerine başvurularını yaptılar. Eğitimleri almak üzere de müesseselere dağıldılar. Arkadaşlarım toplam sayısı 547. Bu ay itibarıyla 547 arkadaşımız şu an itibarıyla kuruma başvurularının yaptığı ve bölgelere dağıldılar. Şu ana kadar toplamda 920 arkadaşımız A grubu ve B grubu olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na başlamış oldu" dedi. - ZONGULDAK