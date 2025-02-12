TÜBA 2025 Ödülleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜBA 2025 Ödülleri İçin Başvurular Başladı

TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP ödüllerine başvurular 14 Mart 2025'e kadar yapılabilecek.

12.02.2025 12:17
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Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) ve TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TÜBA-TESEP) 2025 programlarına başvurular başladı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ödül programları için son başvuru tarihi 14 Mart 2025 olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA ödül programlarının Türkiye'nin bilimsel gelişiminin pusulası olduğunu ifade etti.

Şeker, gelenekselleşen ödüllerin, komitelerin detaylı değerlendirmeleriyle dikkati çektiğini, programın her dönemde güven verdiğini ve liyakat esasına dayalı olarak verildiğini belirterek, "TÜBA-GEBİP Ödülleri ile genç akademisyenlerin yenilikçi projeleri 3 yıl süresince destekleniyor. TÜBA yalnızca bireysel başarıları onurlandırmakla kalmayıp aynı zamanda Türkiye'nin bilimsel ekosistemine uzun vadeli katkılar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ödül ve destekler

TÜBA-GEBİP Ödül Programı'yla, bu yıl "eczacılık alanında bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları" ile fark yaratan bilim insanı, "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Eczacılık GEBİP Özel Ödülü"nün sahibi olacak.

TESEP Ödülleri bilimsel yayıncılık konusunda bir projektör görevini üstlenirken, TÜBA'nın bilimsel katkıları dünya kamuoyunca kabul edilen üyeleri, Prof. Dr. Halil İnacık, Prof. Dr. Mehmet Genç ve Prof. Dr. Kemal Karpat adına "özel ödül" verilecek.

TÜBA-GEBİP Ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 180 bin liranın yanı sıra ayrıca her yıl, tez aşamasındaki lisansüstü çalışmalarında kullanılmak üzere 30 bin lira, uluslararası nitelikteki bilimsel çalışmaları kapsamında düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası toplantılar için ise 25 bin liraya kadar ilave mali destek ve Akademi üyelerince bilimsel danışmanlık desteği sağlanıyor. İlk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca, yılda 1 kez yurt dışı bilimsel toplantılara ve etkinliklere katılım desteği olarak Avrupa ülkeleri için 25 bin lira, Avrupa dışı uzak ve denizaşırı ülkeler için 35 bin lira destek aktarılıyor.

TESEP kapsamında ise telif eserler için 100 bin lira ve Jüri Özel Ödülü olarak da telif eserlerde 60 bin lira parasal ödül veriliyor.

Kaynak: AA

Bilim İnsanı, Kültür Sanat, Ekonomi, 14 Mart, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBA 2025 Ödülleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika

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