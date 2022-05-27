TÜBİTAK 612 personel alacak - Son Dakika
Üye Girişi

TÜBİTAK 612 personel alacak

27.05.2022 10:28
TÜBİTAK 612 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 612 proje personeli istihdam edecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 612 proje personeli istihdam edecek.

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) görev yapmak üzere 84 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), SAGE, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ve ULAKBİM'de Ankara, Konya ve Gebze'de görev yapmak üzere 413 proje personeli (araştırmacı) istihdam edilecek.

BİLGEM, SAGE ve RUTE'de Ankara ve Gebze'de görev yapmak üzere 15 proje personeli (teknik ve destek personeli) işe alınacak.

BİLGEM, SAGE, RUTE ve UME'de Ankara ve Gebze'de görevlendirilmek üzere 67 proje personeli (Ar-Ge teknisyeni) istihdam edilecek.

Ayrıca SAGE'de Ankara'da görev yapmak üzere 33 proje personeli (usta) da alınacak.

Başvurular 17 Haziran'a kadar gerçekleştirilebilecek.

YORUMLAR
500
Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da sona erdi Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da sona erdi Diyarbakır'da ipekböcekçiliği çalıştayı düzenlendi Diyarbakır'da ipekböcekçiliği çalıştayı düzenlendi Evinin bahçesinde başladı, şimdi tüm Avrupa'ya satıyor Evinin bahçesinde başladı, şimdi tüm Avrupa'ya satıyor
Kaynak: AA

Araştırma, İstihdam, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK 612 personel alacak - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:35:26. #1.12#
SON DAKİKA: TÜBİTAK 612 personel alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement