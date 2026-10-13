TÜBİTAK, BiodivFuture çağrısında proje başına 175 bin avroya kadar destek verecek - Son Dakika
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TÜBİTAK, BiodivFuture çağrısında proje başına 175 bin avroya kadar destek verecek

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TÜBİTAK, Ufuk Avrupa BiodivERsA+ kapsamında açılan 2026 BiodivFuture çağrısında biyoçeşitlilik projelerine proje başına 175 bin avroya kadar destek verecek. En fazla 36 ay sürecek projeler için Türkiye'deki ortakların TÜBİTAK'a 16 Kasım'a kadar ulusal başvuru yapması gerekiyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), biyoçeşitlilik kaybının durdurulmasına ve ekosistemlerdeki değişimlerin anlaşılmasına katkı sağlayacak uluslararası araştırma projelerine 175 bin avroya kadar destek verecek.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre Ufuk Avrupa, Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) kapsamında 2026 yılı "Yeni Ekosistemler: Biyoçeşitlilik, Sosyo-Ekolojik Sonuçlar ve Gelecekteki Seyirler-BiodivFuture" başlıklı çağrı başvuruya açıldı.

Toplam 40 ülkeden 81 ortağın yer aldığı Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı, biyoçeşitlilikteki azalmayı durduracak ve tersine çevirecek uygulamaya dönüştürülebilir bilgi üretilmesini hedefliyor. Ortaklıkla, Avrupa doğasının 2030'a kadar yeniden toparlanma yoluna girmesi ve 2050'ye kadar insanların doğayla uyum içinde yaşamasının sağlanması amaçlanıyor.

3 ana başlık belirlendi

Çağrı, dünyanın tüm bölgelerinde karasal alanlar, tatlı su, deniz ve kıyı ekosistemlerindeki mevcut ve gelecekteki değişimlerin nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını kapsıyor. Araştırmalarla toplumsal etki oluşturacak ve karar mekanizmalarını destekleyecek bilimsel bilginin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Yeni Ekosistemlerin İşleyişi" teması altında, ekosistemlerin sosyokültürel ve sosyoekonomik dinamiklerle bağlantıları incelenecek. Türlerin yok olma riski, devamlılığı ve iyileşme potansiyeli ile genetik çeşitlilik ve iklim değişikliğine uyum kapasitesi araştırılabilecek konular arasında bulunuyor.

"Yeni Ekosistemlere Giden Yollar" teması, belirsizlikler ve değişim süreçlerinin farklı zamanlarda gerçekleşmesi karşısında ekosistemlerin varlığını sürdürebilmesine odaklanıyor. Ekosistem ve biyoçeşitlilik değişiminin nedenlerinin analiz edilmesi, veri ve modellerle gelecek senaryoları geliştirilmesi, biyoçeşitlilik ve toplumun farklı gelişim seyirlerine tepkilerinin değerlendirilmesi öne çıkıyor.

"Yeni Ekosistemler Bağlamında Biyoçeşitlilik Faydaları" temasıyla da doğa dostu dönüşüm sürecinde faydaların adil paylaşımı ele alınacak. Ekosistem yönetiminin maliyet ve faydaları, kararların kimleri etkilediği ve toplulukların bilgi paylaşımı ile yönetim süreçlerine katılımı incelenecek.

Projelerden elde edilecek bilginin, birbirine bağlı ve ekolojik işlevlerini sürdüren ekosistemlerin korunmasına yönelik eylemlere katkı sağlaması bekleniyor.

En az üç ülkeden ortaklık gerekiyor

Uluslararası konsorsiyumların, çağrıya katılan en az üç ülkeden uygun ortak içermesi ve en az üç farklı fonlayıcı kuruluştan destek talep etmesi gerekiyor. Ortaklar arasında, çağrıya katılan en az iki farklı Avrupa Birliği üyesi veya Ufuk Avrupa'ya asosiye ülkeden kuruluş bulunması şartı da aranıyor.

Türkiye'den yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, araştırma altyapıları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ticaret sicil belgesi bulunan, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek.

Uluslararası başvurunun yanı sıra Türkiye'deki ortakların TÜBİTAK'a ulusal başvuru yapması zorunlu olacak.

Destek oranı yüzde 100'e ulaşacak

Program kapsamında proje süresi en fazla 36 ay olacak. Kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç TÜBİTAK'tan talep edilebilecek toplam katkı, proje başına 175 bin avroyu aşamayacak. Yürütücü kuruluş başına üst sınır, üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, araştırma altyapıları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin avro, özel kuruluşlar için 175 bin avro olacak.

Kabul edilen bütçeler üzerinden üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, araştırma altyapıları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları yüzde 100, büyük ölçekli özel kuruluşlar yüzde 60, KOBİ'ler yüzde 75 desteklenecek.

İlk aşama ulusal başvurular 16 Kasım'da sona erecek

İki aşamalı başvuru ve değerlendirme sürecinde, ilk aşama uluslararası proje önerileri 10 Kasım'a kadar sunulacak. TÜBİTAK'a ulusal başvurular 16 Kasım'a kadar yapılacak, elektronik imza işlemleri ise 19 Kasım'da tamamlanacak.

İkinci aşamaya davet edilen projeler için uluslararası son başvuru tarihi 16 Nisan 2027 olacak.

Desteklenecek projelerin Eylül 2027'de ilan edilmesi, çalışmaların 1 Aralık 2027 ile 1 Nisan 2028 arasında başlaması öngörülüyor.

Kaynak: AA
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