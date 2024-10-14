TÜDKİYEB ve TARGET'ten Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜDKİYEB ve TARGET'ten Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Yönetim Kurulu, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

14.10.2024 13:18
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Yönetim Kurulu, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, çiftçi kadınların tarım açısından önemine işaret ederek, "Çiftçi kadınlarımız birer anne, eş, ev kadını gibi birçok görevin yanında üretimin de içindedir. Bağda, bahçede, ahırda, ağılda, harmanda, hasatta hep onlar vardır. Üretir, elinden geldiğince katma değer yaratır. Yoksulluğu, açlığı yok etmek için çaba gösterir." ifadelerini kullandı.

Kırsalda yaşayan çiftçi kadınların sorunlarına değinen Çelik, kadınların tarım istihdamının yüzde 40'tan fazlasını oluşturduğunu, yüzde 74'lük kesiminin ücretsiz aile işçisi olarak, yüzde 95'inin ise sosyal güvenlikten yoksun olarak çalıştığını bildirdi.

Çelik, kırsaldaki kadınların eğitime erişimlerinin kısıtlı olması gibi olumsuzlukların yıllardır devam ettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kırsal nüfusun yarısını oluşturan çiftçi kadınlarımız göz ardı edildiği sürece ülkemizin belli başlı sorunlarından biri olmaya devam edecektir. Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği hayvancılık destek politikalarında, kadın ve 41 yaş altında olan gençlere verdiği desteklerle kırsalda yaşamı özendirmeyi, tarımsal üretimde verim ve kalitenin artırılmasını amaçlamıştır. Çiftçi kadınlara verilen önem ve önceliklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Çiftçi kadınlar için sağlanan desteklerin yanı sıra mevcut sorunların da çözümüne kavuşturulması gerektiğine işaret eden Çelik, "Kırsal alandaki çiftçi kadınların güçlendirilmesiyle verimliliğin önemli ölçüde artırılacağı, açlığın ve yetersiz beslenmenin azalmasına katkı sağlanacağı ve kırsal geçim kaynaklarını iyileştireceği tartışılmaz bir gerçektir. Kadınların kırsalda örgütlenmesine daha fazla önem verilmeli, kadın kooperatiflerinin sayısı artırılmalıdır. Çiftçi kadınların girişimciliğini ve gelir getirici becerilerini güçlendirmeye yönelik yeni projeler hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

"Kadın çiftçiler tarımımızın geleceği için yaşamsal önemdedir"

TARGET Yönetim Kurulu'nun mesajında da kadın çiftçilerin, tarımdaki temel ve sosyal sorunlardan daha fazla etkilendiğine işaret edilerek, eğitim, ücret, mal sahibi olma ve sosyal güvenlik sistemine girmede erkeklerin oldukça gerisinde oldukları belirtildi.

Özellikle elde edilen gelirin kullanılması konusunda kadın çiftçilerin yok sayıldığı vurgulanan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Çiftçi aileler tarımda alınterinin karşılığını alamamak ve tarımsal üretimde gelecek görememek gibi nedenlerden dolayı tarımsal üretimden uzaklaşmaktadır. Tarımsal üretimden kopuşlar, beraberinde gıda güvencesi ve gıda egemenliği sorunlarını gündeme taşımaktadır. Kadın çiftçilerimizi tarımda ve üretimde tutabilmek, tarımımızın geleceği için yaşamsal önemdedir. Dolayısıyla kadın çiftçilerimizin tarımdan kopuş nedenleri iyice ortaya konduktan sonra çözümler için gerekli politika, yol ve uygulamalar hayata geçirilmelidir."

Mesajda, kadınların üretimden uzaklaşmalarının ülkenin kalkınmasında yavaşlamaya yol açacağına dikkat çekilerek, kırsal kalkınmayı öncelikli hale getirmenin ve kırsaldaki kadınları geliştirerek üretimde tutmanın, tarım ve gıda sektörlerinin geleceği için hayati önemde olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Nihat Çelik, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB ve TARGET'ten Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı - Son Dakika

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